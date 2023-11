Massa y Milei salen en busca del voto por la negativa

La decisión editorial del canal (que nunca está de más recordar que se adjudica parte de su propiedad a Mauricio Macri) parecía ser sacar al Ministro de Economía de sus cabales. El desempeño de Majul no deja lugar a dudas de las ordenes que recibió. No hace falta ser Hércules Poirot para darse cuenta de dónde llegaron esas sugerencias, solo basta ver el muro de X del ex presidente.