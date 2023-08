Llegó el bono mientras la campaña se calienta

Llama la atención el tiempo que se tomó el Ejecutivo en dar a conocer los detalles de la medida -más de 72 horas- y la descoordinación mostrada a con más de una decena de provincias que advirtieron no se sumarán a la medida. ¿Nadie habló con los gobernadores antes a pesar de que se lleva más de 10 días discutiendo el tema?

Quedan por conocer los detalles y reglamentaciones para los créditos para monotributistas y trabajadores, las exenciones del pago del componente impositivo, el alcance de los bono para jubilados y pensionados y la baja a cero de las retenciones para las economías regionales entre algunos de los anuncios realizados y que todavía no están reglamentados.

Mientras Sergio Massa juega en todos los frentes con una llamativa soledad (que desde UxP aseguran se comenzará a revertir en estos días con la campaña ya en su tramo final) Patricia Bullrich visitó ayer a la cúpula del radicalismo junto a Luis Petri en una reunión donde lo que no sobraron fueron gestos alegres. Los caras adustos y serias como pidiendo que “esto termine rápido” fueron los protagonistas de una reunión intrascendente. Si le faltaba algo al radicalismo era que ni siquiera sus economistas tengan un papel relevante en el entorno de la candidata que hoy presentará formalmente en la provincia sede la Fundación Mediterránea a Carlos Melconián como su posible Ministro de Economía y oficializará que toma el plan de la Fundación (que estaba a disposición de cualquier candidato como suyo) Un deja vú inevitable de la aplicación del plan del Bunge y Born como propio por Carlos Menem hace más de tres décadas atrás.

image.png Patricia Bullrich reunida con la cupula del radicalismo caras largas, criticas al bono y a la política económica.

Pero no es la única claudicación de un radicalismo marginado a un papel secundario dentro de la alianza de centro derecha de la Argentina. Las declaraciones del candidato a gobernador en Santa Fe, Maximiliano Pullaro y del economista y diputado nacional Martín Tetaz respecto a que sin dudar votarían a Javier Milei en un ballotage frente a Sergio Massa sin que ninguna autoridad diga absolutamente nada, muestra que el límite no era Milei -como había asegurado el presidente Gerardo Morales- sino que el único límite es caerse del mapa por derecha.

El bono extra de Milei

Mientras Javier Milei no deja de trascender con sus declaraciones muchas veces rayanas con las calumnias e injurias a tal punto que motivaron la reacción del presidente de Colombia, Gustavo Petro después de que el lunes por la noche en una entrevista a la cadena colombiana RCN el libertario asegurara, "¿Qué es en el fondo un socialista? Es una basura, es excremento humano". Todo una declaración de principios, de respeto y democracia.

"¿Qué es en el fondo un socialista? Es una basura, es excremento humano", dijo Javier Milei, en Nocturna RCN.

La campaña se centrará en la economía con toda seguridad, pero no debe ser el árbol que tape el bosque de lo que viene detrás.