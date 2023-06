Las elecciones y la rosca no se toman feriado largo

A escasos minutos de que no quede más tiempo para las especulaciones la centralidad política sigue pasando por quienes no serán candidatos pero son los que manejan los hilos de los dos grandes espacios políticos de la Argentina.

Tal como anticipamos ayer la aparición de Cristina Fernández de Kirchner no iba a traer nada nuevo ni ninguna definición. No es su estilo, Sus apariciones en público en situaciones decisivas solo las destina a aumentar las especulaciones y dejar sembradas pistas que luego pueden ser correctas o no. Pero no mucho más que eso.