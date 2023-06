Alianzas, FMI e inflación en el centro de la escena

Llegó el día en el que las cartas comienzan a mostrarse por completo y las decisiones ya no tienen marcha atrás pensando en las PASO 2023 a nivel nacional. Mañana no solo se inscriben las alianzas y frentes que participarán en la contienda de las elecciones 2023 sino que además se conocerá el índice de la inflación de mayo que no deja de ser un dato relevante en la misma carrera.