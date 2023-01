La Vitivinicultura en alerta frente a una escasa cosecha

Por un lado la situación económica de la Argentina incide fuertemente en el mercado interno. Los números del INV reflejan una situación preocupante en el último tramo del año que termina con una situación casi de empate técnico contra 2021. Vale aclarar aquí que los datos del INV son de los vinos despachados desde las bodegas no del consumo directo en la góndola por lo que la lectura tiene múltiples factores desde el financiero, el especulativo y por supuesto el propio consumo. Las consultoras privadas que sí miden el consumo en la góndola confirman que la retracción también es importante.

En lo que coinciden ambos los datos del INV y las consultoras, es que los nuevos habitos de consumo (como la lata) no logran imponerse. El despacho de las latas cayó un 31% respecto en 2022 respecto a 2021. No es difícil darse cuenta que si una lata de cerveza de casi medio litro se puede comprar en 300 pesos y una de vino o espumante de menos de 300 cm3 ronda valores de 500 o 600 pesos no hay competitividad posible de los nuevos consumos.