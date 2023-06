Con la llegada de Massa, las PASO toman un color impensado

Hace cuatro años atrás, la frase de convencimiento que circula sin cesar era “Con Cristina sola no alcanza, pero sin Cristina no se puede”. Desde anoche en el ciclo de las PASO 2023 el rezo de los militantes y simpatizantes del PJ y el kirchnerismo pasó a ser “el peor de los nuestros es mejor que el mejor de ellos”. No deja de ser un consuelo para atravesar el desierto de ver escurrirse la candidatura de Wado de Pedro y ver llegar “la unidad” detrás de Sergio Massa.

Este medio debe ser el único que el viernes escribió en condicional la candidatura de Wado de Pedro y puso seriamente en duda la de Juan Manzur. La lógica y la información (no las operaciones) indicaban que las negociaciones no habían terminado bajo ninguna circunstancia y no había tampoco un anunció oficial de la ahora fallida fórmula. Es más advertimos jueves y viernes que por algo Daniel Scioli, a pesar de que parecía inamovible, no presentaba su candidato a vicepresidente.