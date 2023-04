Centralidad política y plantear agenda: El futuro de Cristina

Sobre su posible candidatura Cristina Kirchner pidió a sus seguidores "no hacerse los rulos"

Ayer no fue la excepción,por un lado ratifico que su candidatura a presidenta en las elecciones 2023 es solo una ilusión vana de sus más fervientes seguidores y de los dirigentes que prefieren seguir hablando de la posibilidad de Cristina Presidenta para correrle el cuerpo a las decisiones que se tienen que tomar para ofrecer una alternativa electoral a los ciudadanos.

“Presidenta, no, no, no” y “No se hagan los rulos. Ya se los dije muchas veces”, “ya ya dí todo lo que tenía que dar”, son las frases que sonaron para ratificar una vez más lo que ya había dicho dos veces. No serpa candidadato a presidenta.