Abogado del Cels acusó al juez Lijo por usar la obediencia debida para exculpar a Corach y ex secretarios judiciales en causa Amia

El abogado del CELS y de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, Rodrigo Borda, denunció que el juez federal Ariel Lijo usó la argumentación de la Obediencia Debida, bajo un supuesto "principio de lealtad", para exculpar al ex ministro del Interior Carlos Corach y a cuatro ex secretarios judiciales que "apretaban testigos".

Lijo interviene en la causa en la que se investigan las maniobras para desviar la causa AMIA con el pago de 400.000 dólares al Telleldí­n para que involucre a policías bonaerenses, hecho por el que están imputados además de Galeano, el ex presidente Carlos Menem, el ex comisario Jorge Fino Palacios y los ex titulares de la SIDE, Jorge Anzorreguy, y la DAIA Rubén Beraja, entre otros.

"Los secretarios aparecen en las mismas situaciones, hay una infinidad de actas fraudulentas que ellos firmaron, se corroboraron que son falsas", enumeró el abogado del CELS.

"La prueba es contundente e irrefutable, sin embargo el juez Lijo los sobresee haciendo caso omiso e invocando principios jurídicos que llaman muchísimo la atención, como el principio de lealtad, que en materia penal es la primera vez que lo escucho como categoría dogmática que por principio de lealtad un secretario puede hacer las barbaridades que se hicieron", dijo Borda.

El abogado de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA relató que en la etapa de instrucción de la causa se tomaban innumerables declaraciones testimoniales, que el juez delegaba en sus secretarios.

"En esos momentos los secretarios apretaban a los testigos para que confirmara la versión de Telleldin, los amenazaban con que sino declaraban confirmando la versión de Telleldin los iban a involucrar también en el atentado a la AMIA, eso está probabilismo, lo probó el Tribunal Oral 3 con su famosa sentencia del año 2004", detallo Borda.

Y agregó: "Lo que nos preocupa es que en esas circunstancia el juez termine exhimiendolos de responsabilidad con argumentos tan groseros como estos porque, además de hacer caso omiso a las pruebas, invoca un principio de lealtad que bien se identifica bien con la llamada Obediencia Debida".

"No es la primera vez que los sobresee a Lijo" a los secretarios, contó el abogado del CELS, quien añadió: "Nosotros apelamos (aquel primer sobreseimiento), la Cámara Federal Sala 2 revocó y le dijo entre otras cosas usted no puede invocar la Obediencia Debida porque en hechos tan grave no funciona, no existe".

"Y el juez Lijo vuelve a insistir con lo mismo cambiándole el nombre, ahora no lo llamó Obediencia Debida sino principio de lealtad que insisto yo he estudiado y he dado clases de derecho penal pero jamás lo escuché como categoría dogmática", afirmó Borda, en declaraciones al programa Testimonios Judiciales, que se emite por Radio Splendid.

El letrado del Centro de Estudios Legales y Sociales informó que "está probado" que le pagaron a Telleldin "con dinero de la SIDE (...) para ocultar las pistas que en ese momento involucraban a personas cercanas o conocidas del ex presidente" Carlos Menem, en alusión a Kanoore Edul y la pista sirio-iraní.

“Básicamente la mención (al ex funcionario de Menem) era que ellos (los funcionarios judiciales) actuaban con el aval del ex ministro del Interior Carlos Corach”, añadió.

"Hay muchas personas que están procesadas y están esperando el juicio oral y público, creo que en ese sentido se va a poder avanzar hacia una condena penal de quienes frustraron la investigación del atentado", confió el abogado Borda.

Fuente: Télam