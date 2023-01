The Last of Us: fecha y hora del cuarto capítulo

The Last of Us marcó el mayor estreno de un primer episodio de una serie de HBO en HBO Max.









Luego de que los espectadores disfrutaron de la tercera entrega de ´The Last of Us´en HBO Max, la serie basada en el popular videojuego de Naughty Dog adelantó su cuarto capítulo y estará disponible el próximo domingo 5 de febrero a las 23:00 horas.

En el adelanto de la cuarta entrega , la historia se centra en el duro camino que tendrá la relación entre Ellie y Joel. Ambos deberán tomar decisiones difíciles a cada paso, confiar y seguir a pesar de los obstáculos que se les presenten a lo largo del film.

Episodio 4 | Tráiler oficial | The Last Of Us | HBO Max Rompiendo récords de audiencias Con más de 5 millones de espectadores en vivo en su segunda entrega, el tercer capítulo se estrenó el pasado domingo y no se quedará atrás ante sus críticas positivas de sus seguidores. En esta ocasión, la historia introdujo a uno de los personajes del vídeo juego y presenta cómo es el encuentro entre Frank y Bill, dejando un mensaje sobre la posibilidad de generar relaciones en medio del apocalipsis.

Cada capítulo de ´The Last of Us´ se estrena todos los domingos a las 11 p. m. horario de Argentina. Asimismo, la primera temporada cuenta con 9 capítulos que se extenderían hasta el 13 de marzo.

The Last of Us: la trama The Last of Us es una adaptación del videojuego de Playstation de la empresa Naughty Boy. La serie se desarrolla veinte años después de la caída de la civilización, Joel (Pedro Pascal) es contratado para sacar a Ellie (Bella Ramsey) de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un simple trabajo, se convertirá en un viaje brutal en el que lo más importante es sobrevivir. The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max Fuentes: HBO Max y TyC Sports

