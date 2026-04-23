Mendoza dice presente en la Feria del Libro de Buenos Aires con más de 40 autores

La literatura mendocina tendrá una destacada participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires , uno de los encuentros culturales más importantes del país. Desde el jueves 23 de abril hasta el lunes 11 de mayo , la provincia formará parte de la 50ª edición del evento que se desarrolla en el predio de La Rural , con una nutrida agenda de presentaciones y actividades.

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En esta edición aniversario, la delegación mendocina estará integrada por más de 40 autores y autoras , además de representantes de bibliotecas populares y públicas , lo que consolida la presencia del sector editorial local en un escenario de relevancia nacional e internacional. La participación forma parte de las políticas culturales destinadas a promover y difundir la producción literaria de Mendoza en uno de los eventos más convocantes del ámbito literario de Latinoamérica.

El acto de inauguración de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires está pactado para este jueves 23 de abril, a las 18, con la presencia de Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero.

Uno de los puntos centrales será la participación de los ganadores del Certamen Literario Vendimia 2025, quienes presentarán sus obras en distintos momentos de la feria. Entre ellos se encuentran:

Pablo Longo , ganador en Dramaturgia con Inmersión;

, ganador en Dramaturgia con Inmersión; Natalia Greta Martínez , en Poesía con Cosernos del revés para que no se note;

, en Poesía con Cosernos del revés para que no se note; María Gabriela Mezzabotta , en categoría Juvenil con Pantano;

, en categoría Juvenil con Pantano; Ignacio "Nacho" de la Rosa , en Crónica con Próvolo, el instituto del terror;

, en Crónica con Próvolo, el instituto del terror; Pablo Enrique García, en Cuento con La memoria de los huesos.

Pablo Enrique García, Pablo Longo, Natalia Greta Martínez, Nacho de la Rosa, María Gabriela Mezzabotta Algunos de los escritores mendocinos que se presentarán en la Feria del Libro de Buenos Aires: Pablo Enrique García, Pablo Longo, Natalia Greta Martínez, Nacho de la Rosa y María Gabriela Mezzabotta.

El stand institucional de Mendoza estará ubicado en el espacio Cuyo Cultura (n.º 3022, pabellón Ocre), un espacio compartido con San Juan y San Luis que busca fortalecer la identidad regional y difundir la producción literaria cuyana. La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, invita al público a visitar este stand donde se realizarán presentaciones, encuentros y actividades abiertas.

El director de la Biblioteca Pública General San Martín, Pablo de Bartolo, destacó en Aconcagua Rwdio la importancia de esta edición y el interés que despierta la producción local. “En esta oportunidad vienen algunas librerías a buscar material de la provincia, algunas distribuidoras internacionales que tienen lo último editado en la provincia para exportarlo”, señaló, al tiempo que remarcó que la feria presenta un “despliegue importante de la organización” y la intención de que sea un evento multitudinario, con la presencia de autores internacionales.

tres de octubre de 2025, feria del libro mendoza, espacio Leparc El Certamen Vendimia tendrá protagonismo en la agenda cultural Foto: Cristian Lozano

De Bartolo también subrayó que algunas delegaciones ya se encontraban instaladas desde principios de semana y que a partir de este jueves comenzaron a llegar las restantes, lo que permitirá ampliar la agenda de actividades. “Ellos van a presentar distintos libros en nuestro stand y hacer relaciones con el resto del sector editorial”, explicó.

La experiencia de trabajo conjunto entre las provincias cuyanas será otro de los ejes de esta participación. “El año pasado comenzamos con esto de Cuyo Cultura, que es un concepto que manejamos entre las tres provincias y nació justamente para la feria del libro de Buenos Aires. Este año lo replicamos y compartimos un espacio en común para las presentaciones”, indicó el funcionario, quien destacó que la convivencia y la sinergia regional con San Juan y San Luis ha sido fluida y positiva.

A lo largo de los 23 días que dura la feria, la presencia mendocina buscará consolidar vínculos con editoriales, librerías y distribuidores, además de generar nuevas oportunidades para que la producción literaria local alcance mayor visibilidad tanto en el país como en el exterior. La participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires representa, así, una oportunidad estratégica para fortalecer la industria editorial mendocina y posicionar a sus autores en uno de los escenarios culturales más influyentes de la región.

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Presencia mendocina en la Feria Internacional del Libro 2026: las actividades

El jueves 23 de abril, a las 15, Giuliana Guzzo presentará Entre urnas y fronteras. Desafíos del voto migrante en Mendoza (EDIUNC).

El viernes 24 de abril, a las 19, se presentará Estruendo mudo, de Gustavo Zonana y Celia Chaab Abihaggle.

El sábado 25 de abril, a las 17, será el turno de COF COF, de Eugenia Román; a las 17.40, Cosernos del revés para que no se note, de Greta Martínez; y a las 18.20, Tres pasos para comprar una bicicleta, de Juan Manuel Montes.

El domingo 26 de abril, a las 19, se presentará Telescopio, de Laura Bordoni y Alynor Díaz; y a las 20, Sitios históricos sanmartinianos, de Fabiana Mastrangelo, Liliana Girini y Juan Marcelo Calabria.

El martes 28 de abril, a las 17, Graciela Miranda presentará Todas las veces que me mataron y Si te perturba mi mente, no entres en mi alma; mientras que a las 18 será el turno de Mamá en duelo, de Cintia Fernández.

El miércoles 29 de abril, a las 15, María Leonor Grifol presentará Entre montañas y cielos.

El viernes 1 de mayo, a las 17, se presentará El nombre que una niña ha dado a cada cosa (WLAG); y a las 18, Ciudad de condenados, de Gabriela Chiapa.

tres de octubre de 2025, feria del libro mendoza, espacio Leparc Historias mendocinas buscan nuevos lectores en todo el país. Foto: Cristian Lozano