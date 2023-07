Todo el tratamiento mediático en torno a la salud de la conductora Wanda Nara, despertó un gran malestar en la periodista Marcela Tauro. Tal fue su incomodidad, que la panelista de Intrusos abrió el programa brindando las versiones y especulaciones que se vieron en los medios sobre la salud de la famosa.

"Me enteré cuando estaba en la radio que estaba internada. Me quedé helada. Me dio escozor. Ayer teníamos entrevista con Kennys Palacios y pensé que si venía al programa es que era mentira lo que decían, pero Kennys canceló por un problema familiar", comenzó contando la periodista.

Screenshot 2020 06 24 Marcela Tauro rechaz Marcela Tauro criticó la exposición de la salud de Wanda Nara: "Mucha gente se colgó de esto". "A mí me shockeó la noticia. Aún no hay parte oficial, no hablamos con ningún medico, ningún familiar. Está todo blindado. Nadie contesta. No podemos especular sobre los rumores. Si la familia no habló, no podemos dar un diagnóstico", dijo Tauro sobre Wanda Nara en tono cuestionador, sobre todo para el periodista Jorge Lanata quien fue el que dio la primicia antes que la familia de la conductora de MasterChef Argentina.

El jueves por la noche, Wanda recibió el alta tras realizarse numerosos estudios médicos. Está a la espera de los resultados. Los primeros chequeos habían arrojado que los glóbulos blancos estaban muy elevados y Marcelo Polino contó que analizan hacerle una "punción de médula ósea" para conocer la causa.

El descargo y la crítica seria de Marcela Tauro respecto al abordaje mediático de la salud de Wanda Nara Varios minutos del programa Intrusos se dedicaron al tratamiento de la información en caso de problemas graves de salud, como lo fue el caso de Silvina Luna y ahora Wanda Nara. “Me parece que hay que correr el trabajo y ponernos en el lugar de la persona. A cualquiera le puede pasar. Con la salud no se jode y nadie está exento de que le pase algo”, dijo por su parte Karina Iavícoli. “¡Por supuesto!”, continuó Marcela Tauro. “Y le mandamos mucha energía, como a Silvina Luna. Lo que necesiten, estamos. No es un momento para competir si se dijo la noticia, si no se dijo”, expuso Tauro. A lo dicho se sumaron las palabras de Laura Ubfal: “No es momento ni para la primicia, ni para buscar rating”. “Sabés lo que me pareció, y me sorprendió, es la cantidad de gente que se ha colgado de esto”, reflexionó inmediatamente Marcela Tauro. “Incluyendo médicos, que es la vergüenza más grande”, contestó Ubfal. “Médicos y periodistas que no son del palo del espectáculo. Yo no voy a juzgar a nadie”, concluyó la conductora interina de Intrusos. También podría interesarte: Mitos y verdades de la leucemia: la enfermedad que tendría Wanda Nara

