25 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Impulso Celestial

Qué signo se anima a dar el primer paso esta semana, según la astrología

La astrología anticipa un movimiento clave: un signo decide avanzar y cambiar el rumbo en su vida. El horóscopo de la semana revela señales decisivas.

Por Sitio Andino Lifestyle

La energía de la semana se mueve hacia la acción consciente. La astrología señala un escenario de expansión y claridad impulsado por el Sol en Sagitario, la Luna creciente y el avance de Mercurio y Saturno. En medio de este clima dinámico, un signo siente un impulso interno poderoso que lo lleva a dar el primer paso.

Astrología concreta: Aries toma la delantera

El signo que esta semana se anima a avanzar es Aries, especialmente en temas de amor y vínculos personales. Con el Sol en Sagitario –un fuego que alimenta la búsqueda de autenticidad– y Mercurio directo aportando claridad emocional, Aries siente que ya no puede seguir esperando.

El tránsito lunar desde Acuario hacia Piscis genera una apertura emocional que ayuda a soltar temores, y el Cuarto Creciente del 28 trae ese punto exacto donde la impulsividad se mezcla con madurez. Saturno directo en Piscis suma una capa: lo que Aries decide ahora, lo decide en serio y, aunque no pierde su esencia impulsiva, sí gana en conciencia.

Esta combinación es ideal para que el carnero tome coraje y:

  • Declare sus sentimientos, ya sea reavivando una relación o iniciando algo nuevo.
  • Proponga un encuentro, conversación o paso significativo.
  • Se anime a abrir una puerta que venía postergando por miedo al rechazo.
dar el salto
Horóscopo: una semana para expresar lo que se siente

La energía sagitariana impulsa la búsqueda de verdad, y eso afecta directamente a Aries, que se siente más honesto consigo mismo y con los demás. El silencio pesa más que la incertidumbre”, y ese será el motor que lo empuje a avanzar.

La Luna creciente también favorece la manifestación de intenciones, un detalle importante para quienes venían trabajando a nivel emocional desde la Luna Nueva del 20 de noviembre. En el caso de Aries, esto se traduce en necesidad de concretar, aunque sea dando un pequeño gesto.

signo Aries, astrología
Venus en movimiento hacia Sagitario agrega un condimento aventurero: Aries quiere vivir algo real, no quedarse fantaseando. Por eso, la acción nace desde el deseo de experimentar, no desde la ansiedad. Para muchos arianos, será una semana clave para abrir conversaciones que cambien el rumbo de un vínculo.

El cielo de fines de noviembre impulsa decisiones sinceras, y Aries será quien primero responda a ese llamado. Con una mezcla de valentía, claridad y necesidad emocional, este signo se anima a dar el paso que cambia la dinámica de un vínculo. La astrología sugiere que, para Aries, avanzar esta semana no solo es posible: es inevitable.

