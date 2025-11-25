Por Sitio Andino Lifestyle 25 de noviembre de 2025 - 07:23
En esta nota de contamos el
de este horóscopo martes 25 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Horóscopo del martes 25 de noviembre
ARIES (21 de marzo al 19 de abril)
La energía del día impulsa tus decisiones. Sentirás claridad para avanzar en un proyecto personal importante. El Niño Prodigio te aconseja mantener la calma y no responder a provocaciones.
TAURO (20 de abril al 20 de mayo)
Martes estable y productivo. Buen momento para enfocarte en las finanzas o en ordenar tus prioridades. Un intercambio afectivo te dará seguridad emocional.
GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)
Día ideal para comunicar lo que sentís y aclarar malentendidos. Tu creatividad está encendida. El Niño Prodigio sugiere prestar atención a una idea que puede convertirse en oportunidad.
horóscopo, signo, zodíaco
Conocé el horóscopo para este martes 25 de noviembre: qué dicen los astros para los signos.
CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)
Las emociones fluyen con armonía. Es un día favorable para el hogar, la familia y la sanación emocional. Un gesto inesperado te hará sentir muy valorado.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Este martes trae brillo personal y resolución. Podés cerrar un acuerdo o avanzar en un asunto laboral. En lo afectivo, alguien se abre y muestra interés sincero.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Tu mente está enfocada y activa. Excelente día para estudiar, planificar o resolver temas complejos. El Niño Prodigio marca que una buena noticia llega por la tarde.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
La energía del martes trae equilibrio y entendimiento. Es momento de confiar más en vos mismo. Un mensaje o conversación te dará tranquilidad.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Día intenso, pero liberador. Podés descubrir algo importante que te ayuda a tomar una decisión firme. Evitá los celos y las reacciones impulsivas.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Tu temporada está en pleno auge y lo vas a sentir. Energías expansivas, alegría y entusiasmo. Se activa un plan de viaje o capacitación. Una oportunidad empieza a crecer.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)
El martes te invita a enfocarte en tus metas. Se ordenan temas económicos o laborales. Un consejo de alguien mayor podría ser clave para una decisión.tQyUEg
ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)
Día de sorpresas agradables. Buen momento para trabajar en equipo o conectarte con grupos. La creatividad te guía hacia nuevas soluciones.
PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)
La intuición es tu aliada hoy. Martes ideal para la introspección, la creatividad y la sanación emocional. En lo sentimental, una conversación sincera abre una nueva etapa.