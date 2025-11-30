30 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Lo sabías?

Qué dice la psicología sobre usar siempre el mismo perfume para el día a día

Usar siempre el mismo perfume puede revelar mucho sobre tu personalidad. Descubrí lo que la psicología dice y conocé todos los detalles en esta nota.

Qué dice la psicología sobre usar siempre el mismo perfume para el día a día

Qué dice la psicología sobre usar siempre el mismo perfume para el día a día

 Por Juan Pablo Strappazzon

Muchas personas, incluido uno mismo, tienden a usar siempre el mismo perfume durante el día. Aunque parece una elección sin misterio, la psicología indica que puede revelar significados específicos de la personalidad. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

perfume (2)
Qué significa usar siempre el mismo perfume, según la psicología

Qué significa usar siempre el mismo perfume, según la psicología

Usar siempre el mismo perfume: qué dice la psicología

Según expertos en psicología, usar siempre la misma fragancia es mucho más que una costumbre: es una manera de proyectar estabilidad y coherencia, mostrando al mundo una identidad clara y fácilmente reconocible.

Lee además
Por qué algunas personas usan siempre gorra: la psicología lo explica
¿Conocías este dato?

Por qué algunas personas usan siempre gorra: la psicología lo explica
Ni amarillo ni rojo: los 3 colores que la gente inteligente elige para su ropa, según la psicología
¿Lo sabías?

Ni amarillo ni rojo: los 3 colores que la gente inteligente elige para su ropa, según la psicología

Los aromas tienen un poder especial sobre la memoria, ya que están directamente conectados con el sistema límbico, la zona del cerebro que procesa recuerdos y emociones. Por eso, ciertos perfumes pueden transportarnos instantáneamente a momentos específicos de nuestra vida, evocando sensaciones y vivencias pasadas.

Elegir un aroma diario también puede revelar aspectos profundos de la personalidad y del estado de ánimo. Puede ser una extensión de quiénes somos, un refuerzo de confianza y autoestima, una herramienta para causar buena impresión o simplemente un pequeño ritual de cuidado personal que aporta bienestar y seguridad. / La Nación

Temas
Seguí leyendo

Cómo iniciarse en el trekking con responsabilidad: claves de un experto mendocino

Ideas para elegir regalos de Navidad conscientes y originales en Mendoza

Astrología: qué signo podría reencontrarse con un amor del pasado

Cómo organizar diciembre sin estrés para disfrutar la Navidad y Año Nuevo

Astrología: qué signos deberán enfrentar más desafíos este fin de semana

Ni por comodidad ni por orden: motivos para evitar estanterías abiertas en la cocina

Conocé el horóscopo para este jueves 27 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Para qué sirve el té de melisa y cómo aprovechar esta planta medicinal

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?
CONSUMO LOCAL

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Una mujer de 39 años murió en un vuelco en Luján de Cuyo.
Ocurrió en Ruta 7

Una conductora perdió la vida tras volcar en Luján de Cuyo: su acompañante sufrió lesiones

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre

Te Puede Interesar

Este lunes 1 de diciembre no habrá atención al público ni tareas administrativas
Comunicado oficial

La Casa de Gobierno de Mendoza suspende sus actividades este lunes: cuál es el motivo

Por Sitio Andino Política
La provincia de Mendoza lidera la producción de frutos secos: así crecen nueces, almendras y pistachos
POTENCIAL PRODUCTIVO

La provincia de Mendoza lidera la producción de frutos secos: así crecen nueces, almendras y pistachos

Por Soledad Maturano
Los accidentes viales en Alta Montaña dejaron un saldo trágico este 2025.
récord en fallecidos

Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control

Por Pablo Segura