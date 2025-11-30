Qué dice la psicología sobre usar siempre el mismo perfume para el día a día

Muchas personas, incluido uno mismo, tienden a usar siempre el mismo perfume durante el día. Aunque parece una elección sin misterio, la psicología indica que puede revelar significados específicos de la personalidad. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.
Usar siempre el mismo perfume: qué dice la psicología
Según expertos en psicología, usar siempre la misma fragancia es mucho más que una costumbre: es una manera de proyectar estabilidad y coherencia, mostrando al mundo una identidad clara y fácilmente reconocible.
Los aromas tienen un poder especial sobre la memoria, ya que están directamente conectados con el sistema límbico, la zona del cerebro que procesa recuerdos y emociones. Por eso, ciertos perfumes pueden transportarnos instantáneamente a momentos específicos de nuestra vida, evocando sensaciones y vivencias pasadas.
Elegir un aroma diario también puede revelar aspectos profundos de la personalidad y del estado de ánimo. Puede ser una extensión de quiénes somos, un refuerzo de confianza y autoestima, una herramienta para causar buena impresión o simplemente un pequeño ritual de cuidado personal que aporta bienestar y seguridad. / La Nación