La inteligencia artificial avanza y cada nueva posibilidad no deja de sorprender. Ahora, podría funcionar como un puente entre las personas y sus mascotas . Ya no se trata sólo de adivinar si tiene hambre, frío o ganas de jugar, sino de una posibilidad concreta de comunicación emocional entre especies gracias a nuevas tecnologías.

El gigante tecnológico chino Baidu presentó una patente revolucionaria que apunta a traducir los sonidos de las mascotas —como ladridos y maullidos— al lenguaje humano, a través del uso de inteligencia artificial. Esta herramienta no se limitaría sólo a identificar ruidos, sino que analizaría patrones sonoros, conductas y señales fisiológicas para interpretar el estado emocional de los animales.

Según informaron desde la empresa, el objetivo es “mejorar la precisión y eficiencia de la comunicación entre especies” , una promesa que no parece tan descabellada. La IA permitiría identificar si un perro siente ansiedad, miedo, alegría o si simplemente necesita atención, y traducir eso en frases comprensibles para los humanos.

El interés no es nuevo. Desde hace años, laboratorios como el de Cognición Comparada de la Universidad de California trabajan con paneles de botones que los perros pueden pulsar para expresar mensajes simples como “salir a jugar” o “quiero comida”. Sin embargo, los expertos señalan que estos sistemas aún son rudimentarios y dependen en gran parte del condicionamiento.

¿Qué cambia en la relación con tu mascota?

El potencial impacto es inmenso. Si la inteligencia artificial logra identificar con precisión los estados emocionales de perros y gatos, el vínculo entre humanos y mascotas podría volverse más empático, comprensivo y ajustado a sus necesidades reales.

hablar con las mascotas (2).png Ni humano ni mascota volverán a comunicarse igual: lo que logró la inteligencia artificial es una locura

Algunas de las posibles aplicaciones incluyen:

Alertas sobre dolor, miedo o estrés en la mascota.

Traducción de sonidos a frases sencillas como “tengo frío” o “me duele”.

Mejora del trabajo veterinario al identificar malestares antes de que se agraven.

Refuerzo de vínculos afectivos en familias con niños o adultos mayores.

Aun así, los investigadores aclaran que no se trata de mantener conversaciones con tu mascota. Por ahora, el enfoque está en comprender emociones básicas, no pensamientos complejos. La propia Baidu confirmó que la tecnología aún está en desarrollo y no hay fecha de lanzamiento comercial./El país.