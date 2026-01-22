El secreto definitivo para tener un hogar ordenado y atraer abundancia según el Feng Shui

Por Analía Martín







Muchas veces sentimos que, a pesar de limpiar, la casa se siente "pesada" o caótica. Según la filosofía milenaria del Feng Shui, esto no es casualidad: el desorden físico es un reflejo directo de nuestro estado interno y actúa como un tapón que impide que la energía vital (Chi) circule correctamente por nuestro hogar ordenado.

Para esta disciplina oriental, acumular objetos no solo quita espacio, sino que representa miedo al futuro o un apego excesivo al pasado. El primer paso para armonizar tu hogar no es comprar muebles caros, sino "hacer vacío". Tal como explican expertos que siguen la línea de Marie Kondo (quien basa su método en principios zen similares), si querés que entre algo nuevo a tu vida, primero debés sacar lo viejo.

no comprar mubles nuevos Feng Shui | Un hogar ordenado es más importante que un hogar con muebles nuevos La entrada de la casa es otro punto crítico. Es la "boca del Chi", por donde ingresan las oportunidades. Si tu recibidor está lleno de abrigos tirados, zapatos o facturas viejas, estás bloqueando la llegada de la abundancia. Un espacio despejado, bien iluminado y con alguna planta sana es el imán perfecto para la buena suerte.

Consejos prácticos del Feng Shui para cada ambiente No hace falta remodelar toda la casa, podés empezar con estos ajustes:

Dormitorio: Nunca coloques espejos frente a la cama, ya que perturban el descanso al "reflejar" la energía activa. La cabecera debe ser sólida y estar apoyada en una pared.

Nunca coloques espejos frente a la cama, ya que perturban el descanso al "reflejar" la energía activa. La cabecera debe ser sólida y estar apoyada en una pared. Cocina: Es el símbolo de la salud y la riqueza. Evita que el fuego (hornallas) esté enfrentado al agua (bacha), ya que es un choque de elementos. Mantener la mesada libre de trastes es vital.

Es el símbolo de la salud y la riqueza. Evita que el fuego (hornallas) esté enfrentado al agua (bacha), ya que es un choque de elementos. Mantener la mesada libre de trastes es vital. Baño: Mantené siempre la tapa del inodoro baja y la puerta cerrada para que la energía no se "fugue" por los desagües. decoración, dormitorio, espejo Según el Feng Shui no debes colocar espejos frente a tu cama El poder de la intención Más allá de la ubicación de los muebles, el secreto final es la intención. Cada vez que ordenes o limpies, hacelo visualizando qué aspecto de tu vida querés destrabar. Una casa que respira es una mente que piensa con claridad. El orden no es solo estética, es terapia. Dedicá este fin de semana a soltar lo que ya no usás y observá cómo cambia tu energía.