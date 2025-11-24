Astrología: cómo la Luna Nueva impulsa una confesión inesperada

La semana llega cargada de movimiento y, según la astrología, la Luna Nueva del 20 de noviembre abrió un escenario ideal para que ciertas verdades salgan a la luz. Con varios planetas retomando su marcha directa, se destraban emociones y conversaciones que venían postergadas. Para un signo en particular, esta semana trae una confesión que puede cambiar el rumbo afectivo.
Luna Nueva y energía de confesiones
El clima energético de estos días está marcado por la influencia del Sol en Sagitario, que impulsa la búsqueda de sinceridad, expansión y sentido. La Luna Nueva del 20 actúó como catalizadora de emociones profundas, invitando a que aquello que se venía guardando encuentre un cauce claro.
A nivel general, el paso lunar por Piscis hacia el fin de semana suma sensibilidad, intuición y apertura emocional. Es un momento en el que las palabras cargan un peso especial, y donde muchos sienten la necesidad de sincerarse, pedir disculpas o revelar algo que estaba en pausa.
Astrología y horóscopo: ¿qué signo recibe una confesión?
Piscis viene transitando semanas de introspección, dudas y emociones fuertes. Esta semana, alguien de su entorno emocional se arma de valor para decir algo que tenía guardado. Puede tratarse de un sentimiento amoroso, un reconocimiento afectivo o incluso una disculpa que ordena el vínculo.
Los piscianos suelen navegar el mundo emocional con intensidad, y esta vez la energía se vuelca a su favor. Las confesiones que lleguen tendrán un tono honesto y casi inevitable, ya que Mercurio directo (a partir del 29 de noviembre) despeja confusiones y permite expresar lo que antes costaba poner en palabras.
¿Qué puede esperar Piscis?
La confesión puede manifestarse de varias maneras:
Una declaración romántica que clarifica lo que estaba en duda.
Un acercamiento inesperado de alguien del pasado.
Un reconocimiento emocional de una amistad o vínculo cercano.
Una disculpa profunda, necesaria para cerrar un ciclo.
Sea cual sea la forma, Piscis recibe un mensaje que impacta y abre una nueva etapa emocional. Sea cual sea la forma, Piscis recibe un mensaje que impacta y abre una nueva etapa emocional.
Cómo influye en el resto de los signos
Si bien Piscis es el más impactado, la Luna Nueva trae movimiento para todos. Sagitario, Virgo y Cáncer también sienten un impulso emocional fuerte, cada uno en áreas distintas: conversaciones necesarias, decisiones afectivas y aclaraciones pendientes.