Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 27 de febrero.

Durante la mañana y tarde de este viernes 27 de febrero , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

– En calle Sánchez, hacia el sur de Buenos Aires; Colonia Segovia. De 8.45 a 10.45 h.

– En calle Miralles, entre Mauricio Grenón y Roque Sáenz Peña. En Loteo Fioretti;

– En calle Uruguay, entre República del Perú y Dr. Moreno. En calle San Miguel, hacia el sur de Uruguay. En calle Sarmiento, entre Manduca II y Río Negro. De 8.30 a 12.30 h.

– En toda la localidad de Uspallata por tareas de mantenimiento integral en Líneas y Transformadores de Media Tensión. De 11.00 a 17.00 h.

Luján de Cuyo

– En la Ruta Nacional N°7, entre las localidades de Potrerillos y Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.

– En el Perilago de Potrerillos. De 11.00 a 15.00 h.

Tupungato

– En calle Peralta, entre Pizarro y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

Viernes 27 de Febrero.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

San Carlos

– En calle N°2, entre calle El Cepillo y Finca Papes; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Los Alamitos, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40 Vieja. En barrio La Isla; Pareditas. De 10.00 a 14.00 h.

San Rafael

– En calle Rawson, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. En barrio TAC y en bodega La Abeja. De 8.30 a 12.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.