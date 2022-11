Planes geniales que hacer cuando te aburres

Ya lo dijo John Fitzgerald Kennedy: "Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía". Los libros son ese refugio cuando uno no sabe qué hacer. Elige un libro de tu autora o autor favorito, ábrelo y déjate atrapar por una historia durante horas y horas.

Iniciarse en una nueva actividad puede ser también un aliciente interesante si queremos matar el tiempo cuando este se queda en suspenso. ¿Por qué no aprender a hacer una bufanda de punto, ahora que llega el frío a muchas regiones, o preparar algún regalo especial de cara a Navidad?

practicar-deporte.jpeg

Practicar deporte

En lugar de apalancarte en casa, aprovecha esa mañana de solecito otoñal para vestirte con tus mallas, zapatillas y camiseta térmica y sal a correr, coge la bicicleta o prepara tu esterilla de hacer yoga en un parque cercano. Liberarás endorfinas y te sentirás bien física y mentalmente.

origami.jpeg

Origami

Los japoneses tienen muchas artes que pueden servirte de inspiración cuando el tedio aprieta. En lugar de tirarte en el sofá y dejar que te invada esa sensación de "pérdida de tiempo", coge unas hojas de papel (puedes usar de alguna revista o periódico que tengas por casa) y recórtalas en cuadrados de unos 10 cm por cada lado. Busca en Youtube figuras de origami y dale a la papiroflexia.

hacer-una-maraton-de-series.jpeg

Hacer una maratón de series

Prácticamente, no hay nadie que no sucumba al éxito de la temporada del que todo el mundo habla en el trabajo o tomando unas cañas con los amigos. Las series y películas de las plataformas digitales pueden ser acompañantes perfectos para pasar el tiempo y sacarnos del aburrimiento.

cocinar.jpeg

Cocinar

Desde tu receta favorita, pasando por probar algún plato nuevo hasta ponerte con el 'batch cooking' de la semana. La cocina siempre es agradecida cuando queremos desconectar o nos encontramos inmersos en una espiral de aburrimiento. Prepara la tabla, los cuchillos y saca tu lado 'Masterchef'.

ordenar-el-armario.jpeg

Ordenar el armario

Sabemos que no a todo el mundo le gusta hacer tareas de casa, pero a quienes sí disfrutan haciendo su propio Marie Kondo, este plan les puede resultar útil cuando el aburrimiento llama a tu puerta. Si tu armario lleva días con bolas de ropa y parece que han entrado a robar en el interior de los cajones de tu cómoda, es momento de ponerse manos a la obra.

pintar.jpeg

Pintar

Hay quienes encuentran relajación y entretenimiento en pintar. Ya sea dando rienda total a su imaginación con un lienzo en blanco o bien recurriendo a uno de esos cuadernos para colorear. Tienes desde mandalas, pasando por ciudades o hasta elementos de la naturaleza como plantas y animales. Desempolva tus 'plastidecor' y ¡a pintar!

meditar.jpeg

Meditar

Centrarte en el tiempo presente y parar un poco de la vorágine del piloto automático puede ayudarte a descubrirte a ti mismo. Y uno de los planes que puedes hacer cuando te aburres es probar el 'mindfulness' o la meditación. Además de relajarte y sacarte de un estado de ánimo bajo, recargarás energía positiva y te encontrarás como nuevo para hacer la siguiente actividad.

juegos-de-mesa.jpeg

Juegos de mesa

Solo o mejor acompañado. Si la solitud se apodera de ti ¿por qué no llamar a unos cuantos amigos o a la familia y montáis un plan de tarde de juegos de mesa? Conseguirás que las horas se pasen volando mientras pruebas tus habilidades y os echáis unas risas.

bailar.jpeg

Bailar

¿Hace cuánto que no bailas como si no hubiera un mañana? El baile libera endorfinas y nos pone de buen humor, así que prueba a hacerte una 'playlist' con el estilo musical que te hace mover el esqueleto y baila como si no te estuviera viendo nadie. Sin prejuicios ni complejos. O bien, aprende algún estilo que te llame la atención desde hace tiempo.

tocar-un-instrumento.jpeg

Tocar un instrumento

Si se te da bien la música, el momento de aburrimiento se puede sobrellevar mejor si decides ponerte a tocar un poco tu instrumento favorito o probar con alguno nuevo. Busca algún tutorial en Youtube y prueba a sacar al artista que llevas dentro.

Fuente: Planes contra el aburrimiento 20minutos