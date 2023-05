Los mejores y peores looks de la Gala MET 2023

Ok. Dua Lipa: La cantante fue una de las primeras en llegar al Gala MET y lo hizo con uno de los mejores looks de la velada: un vestido que llevó Claudia Schiffer en el desfile de Alta Costura de Chanel en 1992.

Ok. Gisele Bündchen

La mítica modelo sorprendió en la alfombra roja con un vestido a rayas blancas y semitransparentes, aunque la estrella del look era un abrigo emplumado.

Ok. Penelope Cruz

La actriz española demostró su buena relación con la firma (de la que es embajadora) con un increíble vestido de novia de archivo de aire ochentero. La capucha tipo velo, el escote de pico, el cinturón y los apliques de joyas eran la guinda del pastes de este espectacular look.

Ok. Irina Shayk

Año tras año, Irina Shayk nos sorprende con looks increíbles en todas las galas a las que asiste y esta no iba a ser diferente. La modelo se ha decantado por un vestido de novia de raso con la mítica dalia de la firma en el escote. Nos llama la atención el calzado que ha escogido, unas bailarinas ajustadas a juego.

Ko. Ariana DeBose

La actriz acudió a la gala con un conjunto amarillo (a diferencia de las demás invitadas) formado por una falda amarilla y una sudadera a juego.

Ko. Mirka Federer

La mujer de Roger Federer se pasó con las plumas que cubrían cada centímetro de su piel, dando una sensación de estar atrapada en el vestido. Entre eso y el maxi lazo, fue un no.

Ok. Amanda Seyfried

La actriz no solo fue una de las mejores vestidas acorde con la temática, sino que fue una de las más sexy. Amanda lució un vestido formado por cadenas (elemento que introdujo el diseñador en la firma) y que seguramente le veremos a Beyoncé en alguno de sus conciertos.

Ko. Quannah Chasinghorse

La modelo en 'influencer' apareció con un vestido rosa lleno de 'cut-outs' de la firma. Sin embargo, fueron los accesorios como los guantes y las joyas los que no encajaban en el conjunto.

Ok. Kate Moss y Lila Grace

La musa de Lagerfeld y su hija sorprendieron con dos looks coordinados en rosa. Mientras que Kate Moss optó por un camisón y una bata transparente, Lila Grace llevó algo más moderno con tejido de pelo y transparencias en el abdomen.

Ok. Jessica Chastain

La actriz sí que hizo un verdadero homenaje al diseñador, cambiando su melena pelirroja por el platino de Lagerfeld, acompañándolo de las icónicas gafas negras de las que nunca se separaba.#

Ko. Kim Kardashian

Pese a que Kim Kardashian sí siguió la temática, la ejecución no fue la más acertada, optando por un look que no era muy favorecedor. Por otro lado, su hija llevó una blazer de Chanel con unos vaqueros, un estilo muy simple e informal.

Ko. Rachel Brosnahan

La actriz llevó varios elementos que no terminaban de encajar entre sí. En el look podemos encontrar la solemnidad de la falda y la capa en contraposición de un body completamente transparente con brillantes negros estratégicamente colocados.

Ok. Lily Collins

La actriz llegó un look clásico, sin embargo, lo que más nos sorprendió de su vestido fue el nombre del diseñador bordado con lentejuelas en la cola de la prenda.

Ko. Michaela Coel

Ni de Chanel ni acorde con la temática. La actriz de 'Black Panther' llegó a la alfombra roja con un vestido de transparencias y apliques de joyas firmado por Schiaparelli.

Ko. Jared Leto

Aunque técnicamente el cantante iba de acuerdo a la temática, el elemento furry lo hizo bastante inquietante.

Ko. Doja Cat

Cuando la cantante se entró de que Choupette iba a acudir a la gala, no permitió que otra gata la hiciera sombra y se ha presentado en la alfombra roja con un maquillaje formado por prótesis para parecer un gato y un vestido blanco con una capucha on orejitas.

Ok.Margot Robbie

Margot Robbie con vestido de Chanel con transparencias en la cintura y decorado con la mítica cadena del bolso 2.55.

Ok.Anna Wintour

La gran anfitriona de la gala, junto a su pareja, el actor Bill Nighy. Wintour lleva un abrigo de la última colección de alta costura de Chanel, primavera-verano 2023, diseñada por Virginie Viard.

Ok. Naomi Campbell

La modelo con vestido tipo sari de la colección de alta costura de Chanel.

Ok.Jennifer Lopez

Jennifer Lopez con un vestido de Ralph Lauren.

Ok. Kendall Jenner

La modelo Kendall se sumó a la moda del 'no pants' un look de Marc Jacobs, que combinó con unas platamormas imposibles.

Ok. Nicole Kidman

Nicole Kidman, con el famoso vestido de Chanel de 2004, que utilizó para el anuncio del perfume Nº5 dirigido por Baz Luhrmann.

Ko.Rihanna

Rihanna con un voluminoso vestido con capucha y flores blancas, diseño de Valentino.

Ok. Salma Hayek

La actriz, espectacular con este vestido rojo de Gucci.

Ok. Donatella Versace

La diseñadora Donatella Versace, con un vestido con bustier y transparencias de su última colección.

Ok. Paris Hilton

De negro, Paris Hilton acompañada de Marc Jacobs, que firma su vestido

Ok. Elle Fanning

Elle Fanning de novia. El vestido es de Vivienne Westwood y las joyas de Cartier.

Ok. Anne Hathaway

Anne Hathaway con vestido blanco de atelier Versace con toques Chanel como el tweed y las camelias.

Ok. Kristen Stewart

La actriz Kristen Stewart con traje de chaquetilla corta, pantalón bombacho y mocasines. Cómoda y adecuada, algo despeinada, como es habitual en ella.

Ok. Kylie Jenner

Kylie Jenner apostó por el rojo con este diseño de Jean Paul Gaultier

Ok. Julia Garner,

La actriz Julia Garner, con vestido con capa de Gucci.

Ko. Alexa Chung

La 'it girl' Alexa Chung con vestido de Roisin Pierce.

Ok. Gigi Hadid

Gigi Hadid con diseño de raso y transparencias hecho a medida por su acompañante, Matthew Williams, director creativo de Givenchy.

Ko. Jenna Ortega

'Miércoles Adams' se estrenó en la Gala MET. Jenna Ortega lució un vestido barroquísimo y plataformas de Thom Browne.

Ok. Rita Ora

La cantante lució un vestido negro de Prabal Gurung con una larga cola.

ok. Carlota Casiraghi

La siempre correcta princesa Carlota Casiraghi con vestido de Chanel.

Ok. Serena Williams

Con un ajustado diseño de Gucci, Serena Williams ha anunciado su segundo embarazo.

Ko. Pedro Pascal

Nos da pena darle un Ko a Pedro Pascal, el hombre más deseado del momento, pero acudió a la gala con abrigo y camisa rojos combinados con shorts. Todo firmado por Valentino pero inapropiado para una gala como esta... ¿o todo lo contrario?

Ok. Cara Delevingne

La que fuera musa de Karl Lagerfeld, estrenaba corte de pelo, y lució un original vestido camisero de cola. Una reintrerpretación del estilo de Karl que nos convence.

Fuente: 20minutos