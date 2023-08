Gato: una mascota a cuidar mucho

Descendientes de un gato solitario y cazador, nuestros mininos se han convertido en grandes compañeros de vida y en fascinantes amigos que nos sacan sonrisas, carcajadas y nos dan algún que otro susto con sus característicos comportamientos. Todo amante de estos animales debería saber cómo cuidarlos adecuadamente, no solo en cuanto a cuidados veterinarios se refiere, también en cuestiones de comportamiento y etología. Celebramos el Día del gato repasando sus cuidados más importantes. Fotogalería :

Descendientes de un gato solitario y cazador, nuestros mininos se han convertido en grandes compañeros de vida y en fascinantes amigos que nos sacan sonrisas, carcajadas y nos dan algún que otro susto con sus característicos comportamientos. Todo amante de estos animales debería saber cómo cuidarlos adecuadamente, no solo en cuanto a cuidados veterinarios se refiere, también en cuestiones de comportamiento y etología. Celebramos el Día del gato repasando sus cuidados más importantes.

La limpieza diaria del arenero

De la misma manera que a nosotros nos agrada entrar en un baño limpio, los gatos, especialmente exquisitos con este tema, pueden llegar a incluso evitar su arenero si éste no está adecuadamente limpio. Es por este motivo que debemos cuidar mucho la higiene del mismo: por un lado, para evitar infecciones y otros problemas de salud derivados; y por otro, para que nuestro peludo quiera utilizarlo y no opte por hacer sus necesidades en otros lugares más inconvenientes de la casa.

El cuidado del pelaje es importante

Tanto si convivimos con gatos de pelo corto, como si lo hacemos con aquellos de pelo largo, el cepillado es una de las tareas que no podemos descuidar. Tanto para ayudarles en su tarea de acicalado, como para prevenir las bolas de pelo, el momento del cepillado es algo que debemos de empezar a hacer de forma progresiva desde que son pequeños, para acostumbrarles y que no les suponga un estrés. Esto también beneficiará nuestra relación, ya que estrechará el nuestro vínculo con ellos y, además, nos facilitará la tarea de comprobar si el gato está sano o no (ya que podemos aprovechar el cepillado para revisar cualquier señal de enfermedad).

También debemos cepillar sus dientes

Aunque esta no es una práctica muy extendida entre los tutores de gatos, muchos veterinarios recomiendan también acostumbrar a nuestros mininos al cepillado de dientes, ya que cuidar de su salud bucal también es importante y, en algunas ocasiones, los snacks pensados para cumplir esa función no son suficientes. Un buen cepillado les ayudará a prevenir la acumulación de placa, gingivitis o la enfermedad periodontal. No obstante, al tratarse de una actividad muy invasiba, debemos hacerlo siempre con cuidado y pensando en el bienestar de nuestras mascotas.

Las visitas al veterinario

Otro de los pilares básicos para que nuestro gato esté feliz y sano es realizar las visitas la veterinario que sean necesarias. Desde que son cachorros, es importante controlar que todo esté bien, realizar las pruebas necesarias y, por supuesto, poner las vacunas obligatorias y recomendadas por nuestro veterinario de confianza. Para esto también tendremos que realizar un trabajo de adecuamiento al transportín, que será nuestro gran aliado en esas visitas al exterior, para evitar cualquier estrés al animal.

La importancia de las desparasitaciones

Nuestros gatos, tanto si tienen acceso al exterior, como si no, están expuestos a parásitos tanto internos, como externos, por lo que otro de los cuidados básicos que debemos proporcionarles (siempre habiendo acudido primero al veterinario) son las desparasitaciones. Existen multitud de tipos, como pipetas, aerosoles, comprimidos... Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes y, por supuesto, va dirigido a cumplir unas funciones concretas, por ello, lo mejor es consultar a nuestro veterinario de confianza, quién nos recomendará el que más se adecua a las necesidades de nuestro gato.

Los gatos que tienen acceso al exterior corren peligros

En muchas zonas de España todavía los tutores permiten a sus gatos el acceso a los exteriores de su casas, aunque esto es algo que la mayoría de veterinarios desaprueban, ya que en la calle existen muchísimos peligros para nuestros mininos. Pueden ser capturados por alguna protectora de animales (que crea que es un gato abandonado), pueden pelearse con otros gatos, pueden ser atropellados, se exponen a parásitos externos, a enfermedades... Por este motivo, debemos valorar si nos merece la pena permitirles salir o, como alternativa, ofrecerle espacios seguros de enriquecimiento ambiental dentro del hogar.

¿Bañar o no bañar a nuestros gatos?

Nuestros gatos son, entre las mascotas que podemos tener en el hogar, las más limpias, pudiendo llegar a emplear horas a su acicalamiento. Sin embargo, muchas personas todavía considerar que es necesario reforzar esos cuidados y bañar a los mininos, algo que los veterinarios expertos en etología felina desaconsejan. Quitando excepciones como que haya un problema de piel o alguna otra situación (como que se encuentre sucio por algo) y aquellas razas sin pelo que sí requieren de esta limpieza extra, es mejor no bañarles, ya que, al hacerlo, eliminamos las feromonas de su cuerpo, las cuales utilizan para comunicarse.

Procura no tocarle las patas a tu gato

A la hora de convivir con estos pequeños felinos, también es importante conocer su forma de comunicarse con nosotros, especialmente identificar cuándo quieren que les acariciemos, cómo acercarnos a ellos y dónde prefieren que les toquemos. Aunque, por supuesto, cada gato es un mundo y, dependiendo de cómo haya sido su socialización, será más abierto o no a la interacción con humanos u otros mininos, en general, los gatos disfrutan de las caricias sobre la cabeza y el lomo, pueden tolerar la parte baja del lomo y la cola y no les gustan que les toquen las patitas.

Jugando a cazar

De su comportamiento, también debemos conocer cuál es la forma correcta de jugar con ellos, empezando porque nunca debemos utilizar nuestras manos (ni de cachorros, ni de adultos), ya que pueden terminar por hacernos daño sin querer y estropear el vínculo que podamos forjar con ellos. Como buen cazador del que provienen, los mininos disfrutan mucho jugando a cazar, es decir, con aquellos accesorios que les permiten simular una secuencia de caza (de ahí que sean tan fanáticos de las "cañas de pensar"). En este sentido, también es importante que cuidemos el enriquecimiento ambiental y les ofrezcamos oportunidades de diversión (con nosotros y por su cuenta).

¿Qué hacer con el gato de vacaciones?

Si convivimos con gatos y queremos irnos de vacaciones, lo ideal es que encontremos a alguien de confianza que pueda encargarse de cuidar de nuestro pequeño felino durante nuestra ausencia, ya que son animales de rutinas a los que no les gusta nada los cambios, por lo que un viaje y un cambio de hogar puede suponer un estrés innecesario para ellos. En cualquier caso, siempre podemos trabajar juntos la adaptación y ayudarles a que el viaje, si es realmente necesario, no sea tan estresante.

Los gatos también pueden aprender trucos

Al igual que los perros aprenden a sentarse o a darnos la patita, nuestros gatos también tienen la capacidad de aprender a hacer algunos trucos como ponerse a dos patas, saltar por un aro o a hacer la croqueta, entre otros. Tan solo necesitamos un delicioso snack y armarnos de mucha paciencia. Como hacemos con los perros, tendremos que utilizar el refuerzo positivo para hacer que nuestros mininos realicen el movimiento o posición que queramos pero, además, tendremos que hacerlo como parte de una rutina, en una habitación donde no haya ruidos o distracciones.

