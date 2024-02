Fotogalería: trucos para aprender un idioma rápidamente

Muchas veces aprender una lengua puede ser complicado. Tanto es así, que en España, un 49% de los profesionales no hablan ninguna más allá de la materna, según un informe de Randstad . Estos sencillos trucos te ayudarán a la hora de ponerte manos a la obra. Mirá de que se trata en esta fotogalería :

Puede ser tentador aprender varias lenguas a la vez, pero no va a ser eficiente. El cerebro se adapta al conocimiento que tenemos de un idioma y es mejor no incluir estímulos diferentes que no te ayudarán en el proceso de aprendizaje.