Fotogalería: si tienes presión alta estos son los alimentos a evitar

Es un mito que las personas con la presión alta deben cortar con la ingesta de queso por completo. Puedes comer queso, pero de ello depende el tipo de queso que consumas. Según Heart Health, algunos quesos contienen más sodio que el agua salada. En estos se incluyen el Feta, Halloumi, Roquefort y el Queso Inglés. Si quieres ingerir queso con menos grasas saturadas y sal, opta por la muzzarella y los quesos cottage. Y no descartes los quesos con grasa reducida. Éstos presentan el mismo sabor que el queso regular con un 25% menos de grasas. Mientras que limites los tamaños de tus porciones, podrás comer todo el queso sin preocupaciones.

Los investigadores sugieren que cortar con los refrescos te puede salvar de la presión alta. En el 2011, algunos científicos del Imperial College de Londres analizaron a más de 2.700 personas que consumen refrescos. Los participantes que ingerían más de una bebida azucarada al día exhibían una presión alta. Para peor, la estadística aumenta mientras más consumen. La investigación identificó como culpable a la glucosa, fructuosa, y la sal. Aquellos son los edulcorantes y preservantes más comunes que se encuentran en los refrescos. Afortunadamente, los refrescos dietéticos no causan el mismo efecto, por lo cual evitar un refresco de estos por día te funcionará de maravillas.

No Compres Carne Envasada

Las carnes de fiambrería ya previamente cortadas son bombas de sodio. Un promedio de 57 gramos de carne de charcutería supera los 500 gramos de sodio. Aún una carne más delgada como la de pavo suma 1000mg en tres rodajas. Y para peor, una rodaja de Genoa provee 910mg de sal. Si colocas estas carnes previamente cortadas en un sándwich, sólo le estarás añadiendo más sal. La mostaza, pepinillos, queso -y aún todo eso con pan de trigo- redondea entre 200mg y 400mg de sodio. Sálvate a ti mismo de los peligros al comprar carne fresca o cocinarla tú mismo.

El Largo Debate Sobre El Café Tiene Su Respuesta

Los estudios que comparan la presión sanguínea con el café generan conflictos, según una publicación del Harvard Health. Pero luego de estudiar todas la información disponible, científicos suizos descubrieron que el café espresso hace repuntar la presión sanguínea más que la cafeína en sí. Y extrañamente, el espresso descafeinado no causa dicha reacción. Por otro lado, los investigadores de Harvard no encontraron un vinculo entre una enfermedad del corazón y el café, aún en quienes más lo consumen. ¿Cuál es el engaño? Esto puede variar en cada persona. Si te sientes bien luego de beberte un café, puedes disfrutarlo de manera moderada. Si eres sensible a la cafeína, deberías de quitarlo de tu dieta.

El Azúcar Es Peor Que La Sal

Cuando se trata de hipertensión, algunas personas se centran en el sodio. Pero algunos investigadores en el año 2014 argumentan que el azúcar es peor para la presión arterial que la sal. En un artículo de Open Heart, se determina que el azúcar aumenta la insulina, lo cual dispara la presión sanguínea. Según el estudio, los participantes que ingirieron azúcar en sus comidas durante dos semanas experimentaron un notorio crecimiento en su presión arterial. Los autores aseveran que ello se dio porque un poco de sodio daña la salud de los humanos, pero aquellos individuos con hipertensión deberían de cortar definitivamente con el azúcar.

Esté Atento A Los Productos Enlatados De Tomate

La mayoría de las salsas de tomate enlatadas o en botella se preservan con sodio. Según la USDA, media taza de una salsa clásica como la marinada posee más de 400mg de sal. Una taza de jugo de tomate aumenta el sodio hasta 600mg. Si no estás atento a las salsas, éste tipo de sal se entrometerá en tu dieta. Afortunadamente, un estudio de Food Science & Nutrition confirmó que las salsas de tomate sin sal bajan la hipertensión y el colesterol. La Asociación Estadounidense Del Corazón -AHA- ofrece recetas para que ensambles tus propios productos con tomate. Si necesitas comprar alguna, busca una opción baja en sodio.

Si bien algunos estudios apuntaron contra la carne roja, nuevas investigaciones sugirieron que el método de cocción influye más en la presión alta. En el 2018, unos investigadores presentaron un estudio basado en 16 años en el que se centraron en cocinar la carne roja y el pescado. Concluyeron que las altas temperaturas, como sería una cocción a plena llama, aumenta el riesgo de hipertensión. Los participantes que ingerían la carne y pescados a la parrilla eran un 17% más probables de desarrollar hipertensión que aquellos que las asaban. Los investigadores creen que la sobre-cocción aumenta la respuesta inflamatoria del cuerpo, aumentando la presión arterial. Además, deberías de restringir el consumo de carne roja a dos veces por semana.

Los Condimentos Ocultan Sal En Tus Comidas

La sal se filtra en casi todos los condimentos. Por ejemplo, el ketchup te provee de 160mg de sal por cucharada. La salsa Teriyaki marinada contiene casi 700mg de sodio. ¡La salsa de soja es la peor, con 1.500mg de sal por cada cucharada! Y muchas personas glasean más de una cucharada en sus comidas. La Asociación Estadounidense Del Corazón recomienda encontrar alternativas bajas en sodio. Puedes crear tu propia salsa picante, salsa barbacoa o ketchup en tu casa. Para los ingredientes para las ensaladas, busca una versión baja en grasas o "light". Y siempre recuerda medir tus porciones.

Las Papas Blancas, En Cualquier Forma, Aumentan Tu Presión Arterial

Las papas fritas no son la única clase de papas que son negativas para tu hipertensión. En el 2016, algunos científicos descubrieron algunos hitos tras estudiar las papas durante 20 años. Según este grupo, aquellas personas que la ingerían luego de hervirlas, hornearlas y aplastarlas cuatro veces a la semana, eran 11% más probables de desarrollar presión alta. Cuando las papas se mezclan con sodio, el resultado aumenta. Los participantes que ingirieron papas fritas de cuatro a más veces por semana, son 17% más propensos a desarrollar presión arterial. A pesar que las papas pueden contribuir a la moderación del sistema por su potasio, contienen altos niveles de glcémica que debería ser ingerida de manera alargada.