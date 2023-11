Fotogalería: lugares que deberías evitar en verano

El verano es la época del año en la que más solemos viajar , ya que la mayoría de la gente tiene las vacaciones en esas fechas. A continuación la fotogalería de los destinos donde no es recomendable viajar:

Jodhpur (India)

Las lluvias torrenciales pueden arruinar tu visita a la ciudad turística de Jodhpur o a otros lugares del centro de la India durante la temporada estival. En el estado de Rajastán, donde se encuentra esta urbe, son habituales las inundaciones en el monzón de verano.

Tierras Altas de Escocia (Reino Unido)

Las Highlands o Tierras Altas de Escocia cuentan con varios de los paisajes más espectaculares de Europa. Además, son ideales para practicar senderismo, pero no en verano. El motivo es que al tratarse de un lugar con muchos páramos y zonas de agua, durante la temporada estival está lleno de mosquitos y puede ser realmente insoportable.

El Cairo (Egipto)

Entre junio y agosto pasear por las polvorientas calles de El Cairo puede ser todo un reto, ya que las temperaturas llegan a superar los 40 grados. Tampoco es recomendable ir a Luxor o Asuán. Si quieres visitar Egipto en verano, escoge un destino de sol y playa, como Sharm el-Sheij, ciudad situada en la península del Sinaí.

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El verano es la peor época del año para visitar Dubái o cualquier otro lugar de Emiratos Árabes Unidos. Las temperaturas pueden alcanzar tranquilamente los 49 grados y olvídate de refrescarte en el mar, ya que el agua supera de sobra los 30. Por si fuera poco, la radiación ultravioleta durante la temporada estival es muy alta.

Petra (Jordania)

La antigua ciudad de Petra, declarada Patrimonio de la Humanidad, es uno de los lugares que mucha gente sueña con conocer. No obstante, para llegar hasta este enclave arqueológico hay que andar bastante y en verano, con temperaturas que rondan los 40 grados, además de agotador puede ser peligroso para la salud.

Islas griegas (Grecia)

Seguro que has visto infinidad de fotografías idílicas de Santorini, Miconos, Rodas o Corfú, pero si vas a alguno de estos lugares en verano lo que enfocarás será una marabunta de personas. No obstante, en Grecia hay más de 6.000 islas e islotes, por lo que puedes conocer otras que no estarán tan concurridas como las citadas.

Caribe

Desde junio ya hace un calor bochornoso y sofocante en todo el Caribe, pero lo peor llega a finales de agosto, cuando comienza la temporada de huracanes. Es cierto que en lugares como República Dominicana, Aruba, Barbados o Curazao se dejan sentir menos, pero mejor visitar cualquier lugar de esta región en otra época del año.

Costa Amalfitana (Italia)

Paisajes espectaculares, playas idílicas o pueblos de ensueño como Amalfi, Ravello, Positano o Praiano se extienden a lo largo de los 37 kilómetros de la Costa Amalfitana. Sin embargo, poco lo disfrutarás si vas en verano. De hecho, las autoridades hacen restricciones en las carreteras de la zona durante la temporada estival para controlar el turismo masivo.

Dubrovnik (Croacia)

Según Holidu, empresa de alquiler vacacional, Dubrovnik es la ciudad europea con mayor número de turistas por habitante. La mayoría de sus visitantes van en verano, ya que en Crocia casi todo el turismo es de sol y playa. Si quieres ir a este lugar, mejor hacerlo en primavera u otoño.

