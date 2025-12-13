Votación de la DIA de San Jorge. Foto: Yemel Fil









Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

legislatura, senado, proyecto san jorge, psj, mineria, minera, votacion, aprobada, galería Foto: Yemel Fil El oficialismo logró los votos para darle sanción final a la DIA de PSJ Cobre Mendocino, pese a las divisiones internas del peronismo. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza legislatura, senado, proyecto san jorge, psj, mineria, minera, votacion, aprobada, galería Foto: Yemel Fil El oficialismo logró los votos necesarios para que la Legislatura de Mendoza le de sanción final a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino. (Ir a la nota)

Tomas Vitar, campeon argentino automovilismo, galería Tomás Vitar, flamante campeón mendocino del Turismo Pista Clase 3, tras una temporada inolvidable junto al MS Racing. Foto: Yemel Fil El mendocino Tomás Vitar, flamante campeón del Turismo Pista Clase 3, contó cómo fue su retorno y lo que pudo lograr. Mirá lo que se viene. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza papa noel, santa claus, mendoza shopping, navidad, galería Foto: Yemel Fil Papá Noel ya esta en el Shopping para recibir la lista de regalos.

Compartí la nota:







