Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza
Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.
Votación de la DIA de San Jorge.
Foto: Yemel Fil
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
El oficialismo logró los votos para darle sanción final a la DIA de PSJ Cobre Mendocino, pese a las divisiones internas del peronismo. (Ir a la nota)