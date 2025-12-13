13 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

Votación de la DIA de San Jorge.

Foto: Yemel Fil

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

El oficialismo logró los votos para darle sanción final a la DIA de PSJ Cobre Mendocino, pese a las divisiones internas del peronismo. (Ir a la nota)

El presidente Javier Milei criticó a los gobiernos anteriores por "dejarnos indefensos" durante la presentación de los primeros aviones F-16 en la ciudad de Río Cuarto.
Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
Cambia Mendoza cumple diez años consecutivos de gobierno en la provincia.
De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

El oficialismo logró los votos necesarios para que la Legislatura de Mendoza le de sanción final a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino. (Ir a la nota)

Tomas Vitar, campeon argentino automovilismo, galería
Tomás Vitar, flamante campeón mendocino del Turismo Pista Clase 3, tras una temporada inolvidable junto al MS Racing.

El mendocino Tomás Vitar, flamante campeón del Turismo Pista Clase 3, contó cómo fue su retorno y lo que pudo lograr. Mirá lo que se viene. (Ir a la nota)

papa noel, santa claus, mendoza shopping, navidad, galería

Papá Noel ya esta en el Shopping para recibir la lista de regalos.

Marcelo López Álvarez
Sitio Andino MuchoShow
Sitio Andino Policiales