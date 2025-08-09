Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en el país y el mundo

Nuevo miércoles de marchas de jubilados, Abuelas de Plaza de Mayo y trabajadores del Garrahan se movilizarán al Congreso. La confluencia de diferentes agendas de reclamos al gobierno de Javier Milei , confluyen en la zona del Congreso de la Nación. FOTO: JUAN VARGAS/ NA.

Una mujer sostiene un cartel durante la audiencia de lectura de sentencia del expresidente colombiano, Álvaro Uribe, frente al complejo judicial de Paloquemao, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 1 de agosto de 2025. El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue condenado el viernes a 12 años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, en una histórica decisión que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país. Foto: (Xinhua/Andrés Moreno) (am) (rtg) (ra) (ce) Agencia Noticias Argentinas

Un investigador inyectando una dosis de radioisótopos en el cuerno de un rinoceronte blanco en la Reserva de la Biosfera de Waterberg, en la provincia de Limpopo, Sudáfrica. Investigadores sudafricanos han comenzado a inyectar pequeñas cantidades de isótopos radiactivos detectables en cuernos de rinoceronte para disuadir a los cazadores furtivos y traficantes, de acuerdo con un comunicado publicado el viernes por la Universidad de Witwatersrand (Universidad de Wits), 1 de Agosto. Foto: (Xinhua/Universidad de Wits de Sudáfrica) (jg) (da) (ce) /NA

La expresidenta Cristina Kirchner recibió en las últimas horas en su domicilio del barrio porteño de Constitución al exmandatario de Colombia, Ernesto Samper y agradeció su “solidaridad”, en el marco de su prisión domiciliaria, 1 de Agosto. FOTO: (X/REDES@CFKArgentina)/NA.

Previo al Gran Premio de Hungría, el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) sostuvo una conversación distendida con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien largará primero, y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin). 3 de Agosto. Foto NA @F1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) exteriorizó hoy su malestar tras finalizar el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 con un rendimiento al que calificó como “un desastre”, 3 de Agosto. Foto NA @AlpineF1Team

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, visitó el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, un punto crítico en Jerusalén Oriental, desafiando el orden establecido y pidió la reocupación de la Franja de Gaza, 4 de Agosto. Foto: XINHUA/NA

Imagen del 4 de julio de 2025 de la escena de un experimento de relámpagos provocados en una base de investigación sobre relámpagos, en Zhanjiang, en la provincia de Guangdong, en el sur de China. Se trata de un equipo de cazadores de relámpagos asociado al Centro de Investigación de Ingeniería para la Protección contra Relámpagos y Tecnología de Puesta a Tierra de la Universidad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China. Foto: (Xinhua) (oa) (ah) (vf)/NA

Varias personas participan en una marcha para conmemorar a las víctimas de la explosión del puerto de Beirut, en Beirut, Líbano, el 4 de agosto de 2025. Cientos de personas, entre ellas familiares de las víctimas y heridos de la catastrófica explosión del puerto de Beirut en 2020, se reunieron aquí el lunes en la Plaza de los Mártires y marcharon hacia el puerto para conmemorar la tragedia. (Xinhua/Bilal Jawich) (oa) (ah) (vf)

Palestinos trasladan el cuerpo de Yousef Imad Ibrahim al-Amer, asesinado en una operación israelí, en el poblado de Qabatiya, en el sur de la ciudad cisjordana de Jenin, el 4 de agosto de 2025. Un joven palestino murió y otro resultó herido el lunes durante una operación militar del Ejército israelí en el norte de Cisjordania, según fuentes palestinas. (Xinhua/Nidal Eshtayeh) (oa) (ah) (vf)

Familiares, trabajadores del área y personas con discapacidad se movilizaron hacia el Congreso de la Nación, para repudiar el veto a la Ley de Emergencia en el sector, anunciada por el gobierno de Javier Milei. Autor: JUAN VARGAS/NA

Rescatistas limpian el lodo de la carretera, en el distrito de Duanzhou de la ciudad de Zhaoqing, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el 5 de agosto de 2025. La ciudad de Zhaoqing se vio afectada por fuertes lluvias el lunes, lo que provocó inundaciones en varias secciones de las áreas urbanas, incluido el distrito de Duanzhou. (Xinhua/Xiao Ennan) (jg) (ra) (ce)

Franco Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría, 6 de Agosto. @AlpineArg/NA

6 de agosto de 2025, foto del lugar de un deslizamiento de tierra provocado por la lluvia, en la aldea de Dayuan, en el distrito de Baiyun de Guangzhou, en la provincia de Guangdong, en el sur de China. Un deslizamiento de tierra provocado por intensas lluvias dejó siete personas desaparecidas el miércoles por la mañana en Guangzhou, capital de la provincia meridional china de Guangdong, informaron las autoridades locales. Un total de 14 personas quedaron atrapadas a causa del deslizamiento, que se produjo alrededor de las 08:30 horas en la aldea de Dayuan del distrito de Baiyun en la ciudad, donde varias casas resultaron dañadas. (Xinhua/Wang Ruiping) (jg) (da) (vf)

Como cada 7 de agosto, miles de creyentes de todo el país se acercan al de San Cayetano que abrio sus puertas a las 12 de la noche para celebrar la tradicional misa de veneración al “Patrono del pan y del trabajo”. Autor: JUAN VARGAS/NA

Los miembros de la delegación de Argentina llegan a la ceremonia de inauguración de los Juegos Mundiales 2025, en Chengdu, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. FOTO: (Xinhua/Jiang Kehong)/NA.

El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un plan para tomar la ciudad de Gaza, afirmó este viernes la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado. Autor: XINHUA/NA

El conductor de una Ferrari amarilla se despistó y el vehículo terminó incrustado en un campo lindero a la intersección de las rutas 6 y 16, en la localidad bonaerense de Guernica. Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió este jueves por la mañana y fue reportado por personal del Destacamento Vial Guernica que, al llegar al lugar, encontró el vehículo de alta gama sin ocupantes. FOTO: (IMG/CP)/ NA.