Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional, reflejados en la fotogalería.
Argentina venció a Egipto 3 a 2 y paso a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Foto: Florencia Arroyos / NA
Participantes vestidos con trajes de soldados de estilo medieval durante la Feria Medieval Winterfest de Sídney en Clarendon, al noroeste de Sídney, Australia. Foto: NA / (Xinhua/Gong Bing)
Explosión en una cafetería del centro de Damasco, Siria. Cinco personas murieron y otras 16 resultaron heridas el jueves a causa de una explosión en una cafetería del centro de Damasco, según informaron las autoridades sirias. Foto: NA / Ammar Safarjalani/Xinhua
Edificios históricos aparecen iluminados durante el Festival de Luz Zsolnay, celebrado en Pécs (Hungría). El evento presenta instalaciones lumínicas monumentales y proyecciones 3D de vanguardia sobre los edificios del centro histórico de la ciudad. Foto: NA / Attila Volgyi/Xinhua
Fotografía aérea tomada con dron muestra un buque de carga cargado con vehículos de Sinotruk y materiales de cemento antes de zarpar de un puerto en la ciudad de Taizhou, provincia de Jiangsu (este de China), El buque, que transportaba 513 vehículos fabricados por la empresa china de camiones pesados Sinotruk y 40.500 toneladas de materiales de cemento, zarpó el sábado desde Taizhou con destino a Tanzania. Foto: NA / de Gu Jihong/Xinhua
Rescatistas levantando las manos para pedir silencio durante la búsqueda de sobrevivientes en un edificio colapsado luego de que se registraran dos terremotos, en Caraballeda, estado La Guaira, Venezuela. Foto: NA / Xinhua/Marcos Salgado
Aviones sobrevuelan Nueva York (Estados Unidos) para celebrar el 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos el 4 de julio de 2026. Foto: NA / Xinhua/Zhang Fengguo
El piloto argentino Franco Colapinto disputa el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, correspondiente a la novena fecha del calendario. .FOTO NA @AlpineF1Team
Panda gigante Xin Xin, disfrutando de su pastel durante la celebración por su cumpleaños 36 en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de Chapultepec, en la Ciudad de México, capital de México. Foto: NA / Xinhua/Alejandro Medina
Varias personas nadando en el río Sena, en París, Francia. París abrió el sábado algunos sitios para nadar en el río Sena para ayudar a las personas a escapar del calor. Foto: Na / Xinhua/Emma Da Silva
Erling Haaland celebra un gol con sus compañeros durante el partido de octavos de final entre Brasil y Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el New York New Jersey Stadium (Estados Unidos), Foto: NA / (Xinhua/Zhang Chen)
Turistas disfrutando del paisaje en una pasarela elevada en la zona escénica de Wuxiakou, en el condado de Badong, provincia de Hubei (centro de China), Foto: NA / Foto de Jiao Guobin/Xinhua
Un misil estratégico, lanzado desde un submarino nuclear estratégico de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, emerge de la superficie del agua. Foto: NA / Li Xiangchao/Xinhua)
Personal sanitario realiza labores de desinfección en un centro de tratamiento del ébola en Bunia, capital de la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, Foto: NA / Xinhua
Rescatistas trabajan en un parque logístico afectado por un tornado, en el distrito de Huangzhou de la ciudad de Huanggang, en la provincia de Hubei, en el centro de China, el 7 de julio de 2026. Operaciones de rescate están en marcha desde que la ciudad fue azotada por un tornado EF2 el lunes por la noche. Foto: NA / Xinhua/Wu Zhizun
Explosión, en el centro de Damasco, Siria, Dos explosiones registradas el martes en el centro de Damasco dejaron 18 personas heridas durante una visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, según informó el Ministerio del Interior de Siria. Foto: NA / Xinhua/Ammar Safarjalani
Dos personas caminan por una calle oscura durante un apagón general en La Habana, la capital de Cuba. La Unión Eléctrica Nacional de Cuba, empresa estatal, informó el lunes que el sistema eléctrico nacional del país sufrió un apagón total. Foto: NA / Joaquin Hernandez/Xinhua
Rescatistas usan botes inflables para evacuar a estudiantes atrapados, en la ciudad de Guigang, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China. Las recientes tormentas extremas provocadas por el tifón Maysak, el décimo tifón del año, han causado graves inundaciones en partes de Guangxi en la cuenca del río Perla. Foto: NA / Xinhua/Cao Yiming
Palestinos inspeccionan un vehículo destruido tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 9 de julio de 2026. Foto: NA / Rizek Abdeljawad/Xinhua
Miles de personas asisten a la procesión fúnebre del difunto Líder Supremo de Irán, Ali Jamenei, en Mashhad, Irán, Foto: NA / Xinhua/Shadati
Miembros de la Banda Militar "Tambor de Tacuarí" del Regimiento de Infantería 1 "Patricios" interpretan una marcha militar durante un Festival de Bandas Militares en el marco de la celebración del 210° aniversario de la Declaración de Independencia, en el Campo Argentino de Polo, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 9 de julio de 2026. Foto: NA / Xinhua/Martín Zabala