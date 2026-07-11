Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Rescatistas trabajan en un parque logístico afectado por un tornado, en el distrito de Huangzhou de la ciudad de Huanggang, en la provincia de Hubei, en el centro de China, el 7 de julio de 2026. Operaciones de rescate están en marcha desde que la ciudad fue azotada por un tornado EF2 el lunes por la noche. Foto: NA / Xinhua/Wu Zhizun