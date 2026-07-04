Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional, reflejados en la fotogalería.
Estadio Dallas previo al partido del Grupo J de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Jordania y Argentina. (Xinhua/Jia Haocheng) (jg) (vf)
Imagen del 26 de junio de 2026 de una jirafa lamiendo frutas congeladas en un jardín zoológico en medio de una ola de calor, en Roma, Italia. Foto: NA (Xinhua/Alberto Lingria) (ra) (da)
Los palestinos esperan para recibir comida gratuita de una cocina comunitaria, en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 29 de junio de 2026. (Foto de Rizek Abdeljawad/Xinhua) / NA
La Mona Jimenez en el AT&T Stadium, en un encuentro por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026Autor: FLORENCIA ARROYOS/NA
Rescatistas mexicanos trabajan sobre la estructura colapsada tras la ocurrencia de dos terremotos, en Playa Grande, estado La Guaira, Venezuela, Foto: NA / (Xinhua/Str) (ms) (ah) (da)
El fiscal Sergio Mola pidió las detenciones del ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni compró un monitor y dos proyectores para videojuegos por $5.848.589. FOTO NA: MARIANO SANCHEZ
Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular (derecha), fue confirmada como presidenta electa de Perú al concluir el lunes el escrutinio definitivo de la segunda vuelta electoral de las elecciones más reñidas que se tengan registro en ese país. FOTO NA:@KeikoFujimori
La periodista, conductora y actriz Ernestina Pais falleció tras ser embestida por un tren cuando iba a bordo de su auto a la altura de la localidad de San Isidro. FOTO NA
Drogas incautadas son incineradas, en Yangón, Myanmar, el 26 de junio de 2026. Foto: NA / (Xinhua/Myo Kyaw Soe) (jg) (ra) (ce)
El Gobierno oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior y el traslado de sus funciones a la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli, quien coordinará la gestión diaria del Ejecutivo y conservará la relación política con los gobernadores. FOTO NA CLAUDIO FANCHI
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado nacional para este martes 30 de junio con el objetivo de celebrar la histórica clasificación de la “Albirroja” a los octavos de final del Mundial 2026, luego de eliminar por penales a Alemania, tetracampeona del mundo. FOTO NA:@SantiPenap
El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, otorga la Medalla 1 de Julio, la máxima distinción del Partido, a miembros ejemplares del PCCh, en Beijing, capital de China, el 1 de julio de 2026. Foto: NA / (Xinhua/Shen Hong) (jg) (ra) (ce)