Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Sistema de enfriamiento por nebulización en medio de una ola de calor, en Budapest, Hungría, el 24 de junio de 2026. Las autoridades húngaras extendieron el martes una alerta de calor de segundo grado en todo el país hasta la medianoche del 26 de junio y anunciaron que el nivel de advertencia se elevaría a un tercer grado, el nivel más alto, del 27 al 30 de junio, ya que persisten temperaturas extremas en todo el país. Foto: NA / (Xinhua/David Balogh) (ra) (ce)