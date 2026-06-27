Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional, reflejados en la fotogalería.
Lionel Messi celebra su segundo gol durante el partido del Grupo "J" entre Argentina y Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Foto: NA /(Xinhua/Jia Haocheng)
La Guaira, 25 junio, 2026. Edificios residenciales dañados luego de que se registraran dos terremotos, en Playa Grande, estado La Guaira, Venezuela. La cifra de personas fallecidas por los sismos del miércoles en Venezuela. Foto: NA / (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (jg) (ra) (ce)
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió hoy que los recursos que aporta la provincia al Estado nacional regresen en obras de infraestructura productiva, al encabezar junto al presidente Javier Milei el acto central por el Día de la Bandera en Rosario. FOTO NA
Tras un ataque aéreo israelí en la localidad de Qennarit, en el distrito de Sidón, al sur del Líbano, el 20 de junio de 2026. El número acumulado de muertos por los ataques israelíes contra el Líbano desde el 2 de marzo ha aumentado a 4.057, con 12.121 personas heridas, informó el sábado el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud libanés.
Aficionados de Escocia animan previo al partido del Grupo C de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Marruecos, celebrado en el Estadio Boston, en Boston, Estados Unidos, el 19 de junio de 2026. Foto: NA/(Xinhua/Huang Zongzhi) (rtg) (da) (vf)
Beit Hanoun, en el norte de la Franja de Gaza, que está desplazada y refugiándose en un edificio de la Ciudad de Gaza. Conmemorado anualmente el 20 de junio, el Día Mundial de los Refugiados honra y celebra la fortaleza y valentía de los refugiados, personas obligadas a huir de sus tierras natales debido a conflictos, persecución o violaciones de los derechos humanos. Foto: NA
Entrega del Diploma de Honor del Senado de la Nacion al Reportero Grafico Pablo Grillo organizada por el senador Eduardo De Pedro en el salon Auditorio Emar Acosta del Senad de la Nacion; el 19 de junio de 2026, en Buenos Aires; Argentina. FOTO NA: Juan Carlos Cardenas / Comunicacion Senado.-
Tras el blindaje del presidente Javier Milei al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo apuesta a debatir los alcances del artículo 101 de la Constitución Nacional para evitar que la oposición interpele al funcionario y posteriormente lo someta a una moción de censura para removerlo del cargo. FOTO NA DANIEL VIDES
Artistas y un robot realizan una presentación en un evento cultural llevado a cabo durante la XVII Reunión Anual de los Nuevos Campeones, también conocida como Davos de Verano, en Dalian, en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, el 24 de junio de 2026. En el evento, los asistentes disfrutaron de espectáculos culturales, degustaron una variedad de especialidades locales e intercambiaron ideas sobre posibles oportunidades de colaboración. Foto: NA/(Xinhua/Liu Lingyi) (jg) (ra) (ce)
Los niños se refrescan y se relajan en una fuente frente a la Torre Eiffel en París, Francia, el 23 de junio de 2026. La Torre Eiffel de París cerró antes de lo previsto el martes debido a las altas temperaturas. Foto: NA (Xinhua/Wu Huiwo)
La policía y el Ejército despejando la carretera La Paz-Oruro, en la ciudad de El Alto, Bolivia. La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ratificó el domingo la declaratoria de estado de excepción emitida por el presidente Rodrigo Paz Pereira con el objetivo de contener la crisis política que ya supera 50 días de bloqueos y movilizaciones. Foto: NA / (Xinhua/Javier Mamani) (jm) (ah) (da)
Sistema de enfriamiento por nebulización en medio de una ola de calor, en Budapest, Hungría, el 24 de junio de 2026. Las autoridades húngaras extendieron el martes una alerta de calor de segundo grado en todo el país hasta la medianoche del 26 de junio y anunciaron que el nivel de advertencia se elevaría a un tercer grado, el nivel más alto, del 27 al 30 de junio, ya que persisten temperaturas extremas en todo el país. Foto: NA / (Xinhua/David Balogh) (ra) (ce)
Varias personas son vistas sobre los escombros de un edificio derrumbado luego de que se registraran dos terremotos, en Playa Grande, estado La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. La cifra de personas fallecidas por los sismos del miércoles en Venezuela ascendió a 188 y la de heridos a 1.520, según una actualización difundida el jueves por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Foto: NA/(Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (jg) (ra) (ce)
Vista aerea del puente Pueyrredon, durante el corte total por parte del Polo Obrero, en el marco de la conmemoración por el 24° aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Foto: Claudio Fanchi