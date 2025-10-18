Se inaugura el sabado 18 de Octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 36º MUESTRA ANUAL DE FOTOPERIODISMO ARGENTINO aRGra 2025, período 2024. Autor: TADEO BOURBON

Las postales semanales Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Varios muebles dañados afuera de una vivienda afectada por las lluvias, en la comunidad de Huiznopala, en el municipio de Yahualica, en el estado de Hidalgo, México, el 10 de octubre de 2025. Al menos 24 muertos han dejado las intensas lluvias que han azotado gran parte de México en los últimos días, además de miles de viviendas afectadas, deslaves y desbordamientos de ríos, de acuerdo con reportes de los gobernadores de los estados del centro y este del país en una reunión virtual con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (Xinhua/Rubén Juárez/El Sol de Hidalgo) (vf) (ce)

Imagen del 9 de octubre de 2025 de la Puerta de Brandeburgo iluminada durante el Festival de las Luces 2025, en Berlín, Alemania. El Festival de las Luces 2025 se lleva a cabo del 8 al 15 de octubre este año. (Xinhua/Zhang Haofu) (jg) (ah) (ce)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Imagen del 3 de octubre de 2025 de personas remando en un bote en el mar, en Hulhumale, Maldivas. (Xinhua/Wu Yue) (da) (ra) (vf)

Estudiantes trasladan a una persona que requiere atención médica tras un terremoto de magnitud 7,4, en la provincia de Agusan del Sur, Filipinas, el 10 de octubre de 2025. Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Filipinas a las 09:43 horas del viernes (hora de Beijing), informó el Centro de Redes Sismológicas de China. (Xinhua/The Torch Mindanao) (jg) (da) (ce)

Imagen del 10 de octubre de 2025 de una marcha llevada a cabo en solidaridad con Gaza y para celebrar el acuerdo de cese al fuego en Gaza, en Trípoli, la ciudad más grande en el norte de Líbano. El acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás entró en vigor en la Franja de Gaza a las 12:00 del mediodía (09:00 GMT) del viernes, según fuentes. (Xinhua/Khaled Habashiti) (rtg) (ra) (ce)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Representantes posan para fotografías grupales previo a una reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), en Dusambé, Tayikistán, el 10 de octubre de 2025. Una reunión del Consejo de Jefes de Estado de la CEI se celebró el viernes para revisar la cooperación en materia de seguridad y militar, dijo el servicio de prensa del Comité Ejecutivo de la CEI. (Xinhua/Li Renzi) (jg) (da) (ce)

Mar del Plata vivió una jornada con una temperatura que superó los 24 grados, asi se encontraban las playas de cara a un fin de semana XL, 10 de Octubre. FOTO: JOSE SCALZO/ NA

La selección Argentina posa en el estadio Hard Rock Stadiun antes de comenzar el partido amistoso frente a Venezuela con miras la Mundial 2026 FOTO: @Argentina

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Escena del partido amistoso entre la selección Argentina y Venezuela en el estadio Hard Rock Stadiun con miras al Mundial 2026 FOTO: @Argentina

Argentina y México se enfrentan esta noche en Santiago de Chile, en el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub 20. FOTO: (X/REDES@Argentina)/NA.

El candidato a la Presidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz Pereira, reacciona frente a sus simpatizantes durante uno de sus cierres de campaña, en la ciudad de El Alto, Bolivia, 11 de Octubre. FOTO: (Xinhua/Javier Mamani)/NA.

El piloto Gabriel Ponce de León se quedó con el triunfo en la carrera final de la novena fecha del TC2000, llevado a cabo en “El Zonda” de San Juan a bordo de su Toyota Corolla Cross del Corsi Sport. En tanto, Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia 2) y Leonel Pernia (Honda YPF Racing) completaron el podio, 12 de Octubre. FOTO NA:PRENSA TC2000

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Militares y policías avanzan durante una marcha en el marco del paro nacional, en el sector la Villaflora, en el sur de Quito, capital de Ecuador, el 12 de octubre de 2025. La ciudad ecuatoriana de Quito y sus principales accesos amanecieron el domingo con el blindaje de cientos de militares y policías, así como de tanquetas, ante las marchas convocadas por indígenas y sectores sociales, en apoyo al paro nacional encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador contra el alza del diésel. (Xinhua/Ricardo Landeta) (rl) (rtg) (da)

Se inaugura el próximo sábado 18 de Octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 36º MUESTRA ANUAL DE FOTOPERIODISMO ARGENTINO aRGra 2025, período 2024. Lxs Autorxs de las presente fotografía y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) autorizan la publicación de las presentes imágenes exclusivamente con los fines de difusión de la "Muestra de Fotoperiodismo Argentino Edición 35º – Período 2023", consignando la mención del nombre del Autor correspondiente, no pudiendo cederse o transferirse a terceras personas. Las Obras deberán ser respetadas en su composición. Autor: MAXI VERNAZZA

Un muerto y al menos tres heridos fue el resultado de accidente del que participaron un micro de larga distancia, una camioneta y un automóvil en un sector de la ruta nacional 3 en el partido bonaerense de Villarino, 13 de Octubre. Autor: GENTILEZA SEGURIDAD VILLARINO/NA

Personas festejan mientras el helicóptero que transporta a los rehenes liberados llega a un hospital, en Petah Tikva, Israel, el 13 de octubre de 2025. El Ejército israelí anunció el lunes que todos los rehenes vivos restantes retenidos por Hamás en Gaza ahora están en Israel, mientras el país ha comenzado a liberar a prisioneros palestinos. (Xinhua/Chen Junqing) (rtg) (ah) (ce). Autor: (Xinhua/Chen Junqing) NA

Varias personas dan la bienvenida a un prisionero palestino liberado, en la ciudad cisjordana de Ramallah, el 13 de octubre de 2025. Las autoridades israelíes han comenzado a liberar a prisioneros palestinos como parte de un acuerdo de intercambio, después de que Hamás pusiera en libertad a 20 rehenes israelíes, dijeron el lunes fuentes palestinas. Según el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos serán liberados. (Xinhua/Nidal Eshtayeh) (oa) (ah) (vf)

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi (2-i-frente), el presidente estadounidense, Donald Trump (2-d-frente), el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (d-frente), y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani (i-frente), asisten a la ceremonia de firma de un documento para apoyar el acuerdo de cese al fuego en Gaza durante una cumbre sobre el cese al fuego de Gaza llevada a cabo, en Sharm el-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025. Un documento para apoyar el acuerdo de cese al fuego en Gaza recientemente alcanzado fue firmado el lunes en Sharm el-Sheikh por los cuatro mediadores del acuerdo, sin la asistencia de Israel ni de Hamás. (Xinhua/Presidencia de Egipto) (rtg) (ah) (ce)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

El presidente estadounidense, Donald Trump, da la bienvenida al presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos, 14 de Octubre. FOTO: (Xinhua/Hu Yousong)/NA.

Al menos 16 personas murieron después de que un devastador incendio arrasara una fábrica textil y un almacén de productos químicos en Dhaka, capital de Bangladesh, 14 de Octubre. FOTO: (Xinhua/Habibur Rahman)/NA.

Por falta de quorum, fracasó hoy la sesión en la Cámara de Diputados luego de que los ministros de Economía, Luis Caputo, de Salud, Mario Lugones, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, comunicaran de manera oficial sus inasistencias. Lo hicieron mediante sendas notas que fueron remitidas anoche al presidente del cuerpo legislativo, Martín Menem, 15 de Octubre. FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA.

Una nueva marcha de jubilados se registraba esta tarde en las inmediaciones del Congreso, donde el Ministerio de Seguridad desplegaba un fuerte operativo policial en cumplimiento del protocolo antipiquetes.Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei, 15 de Octubre. FOTO: MARIANO SANCHEZ/ NA.

Selección Argentina Sub 20 se enfrenta al seleccionado de Colombia en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, en el marco de la semifinal del Mundial de la categoría que se está disputando en el país trasandino, 15 de Octubre. FOTO: (X/REDES@Argentina)/NA.

Varios vehículos transportan los cuerpos de palestinos entregados por Israel al Comité Internacional de la Cruz Roja, son vistos cerca del Hospital Nasser, en la ciudad de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, 15 de Octubre. FOTO: (Xinhua/Rizek Abdeljawad)/NA.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hablando durante una reunión del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, en Caracas, Venezuela. Maduro como un "éxito absoluto" la activación y el cumplimiento de las tareas en las Zonas Operativas de Defensa Integral, para el fortalecimiento de la soberanía nacional, 15 de Octubre. FOTO: (Xinhua/Presidencia de Venezuela)/NA.

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

La Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) realizará un ALIMENTAZO en Plaza de Mayo, en el que entregarán 20 mil kilos de alimentos frescos y producidos por familias pequeñas y medianas productoras de todo el país, 16 de Octubre. Autor: DANIEL VIDES/NA

Una casa dañada tras un terremoto de magnitud 6,6 que sacudió la regencia de Sarmi, en la provincia de Papúa, Indonesia, el 16 de octubre de 2025. No se reportaron víctimas ni daños importantes tras el terremoto de magnitud 6,6 que sacudió el jueves la provincia indonesia de Papúa. (Xinhua/Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia) (jg) (ah) (vf)

La CGT realizó hoy un acto de conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, que se diferenció de ceremonias de años anteriores, ya que incluyó performances teatrales, un show de música trap y una proyección de mapping sobre la fachada de su histórica sede de la calle Azopardo, todo eso bajo la temática del 17 de Octubre de 1945 que marcó el nacimiento del movimiento político creado por Juan Domingo Perón. FOTO: DAMIAN DOPACIO/NA.

Un automovilista embistió a un efectivo de la Policía Caminera de Córdoba cuando intentó identificarlo en un control de tránsito, 17 de Octubre. FOTO: (Policía de Córdoba)/NA.

Incidentes en ANDIS: manifestantes entraron por la fuerza. Empleados y familiares de personas con discapacidades ingresaron por la fuerza a la sede ubicada en Belgrano, 17 de Octubre. Autor: JUAN VARGAS/NA