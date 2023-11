Fotogalería: estrellas del deporte que no llevan tatuajes

image.png

Giannis Antetokounmpo

Además de en el fútbol, en el baloncesto también son muy habituales los tatuajes, especialmente en la NBA. Sin embargo, el griego Giannis Antetokounmpo, estrella de los Milwaukee Bucks, no tiene ninguno.

Novak Djokovic

Hay deportes en los que los tatuajes no son tan corrientes como en el fútbol o en el baloncesto, como por ejemplo el tenis. Sin ir más lejos, Novak Djokovic no lleva ninguno.

Jon Rahm

La mayoría de estrellas del golf tampoco suelen llevar tatuajes. Es el caso de Jon Rahm, que no tiene ninguno visible.

James Harden

Su poblada barba es la seña de identidad de James Harden, quien, al contrario que muchas estrellas de la NBA, no luce tatuajes en su piel.

Kylian Mbappé

En el mundo del fútbol los tatuajes se han convertido casi en norma y son muchos los jugadores que han convertido su piel en un lienzo. No obstante, algunos se resisten a la moda de los ‘tattoos’, como Kylian Mbappé.

Rafael Nadal

En varias entrevistas Rafael Nadal ha reconocido que no le gustan los tatuajes, por lo que nunca se ha hecho ninguno.

Andrés Iniesta

Allá por 2009 Pep Guardiola elogiaba a Andrés Iniesta diciendo que era un futbolista diferente y que, entre otras cosas, no se hacia piercings ni tatuajes ni se teñía el pelo. El ex del Barcelona y de la selección española no tiene ningún ‘tattoo’.

Mohamed Salah

En el mundo musulmán los tatuajes no están bien vistos e incluso algunos predicadores defienden su prohibición. Ese es el motivo por el que Mohamed Salah no se ha hecho ninguno.

Luka Modric

Entre los grandes futbolistas del mundo, otro que no está interesado en los tatuajes es Luka Modric. El croata del Real Madrid no lleva ningún ‘tattoo’.

Jimmy Butler

“No tengo tatuajes. Me dijeron que si me hacía un tatuaje me azotarían en el culo, la verdad, así que nunca me hice”, bromeó la estrella de la NBA Jimmy Butler en una entrevista en GQ sobre el hecho de que no lleve ningún ‘tattoo’.

Cristiano Ronaldo

Al contrario que su histórico rival, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo no tiene tatuajes. Según desveló el diario Daily Mirror, el motivo es benéfico. Y es que el futbolista portugués es un donante habitual de sangre y plasma, además de ser donante de médula. La Cruz Roja dice en su web que “una persona sana no podrá donar temporalmente si se ha hecho tatuajes”.

