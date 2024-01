Fotogalería: diez mitos de la discapacidad intelectual

La inteligencia es multifacética y la discapacidad intelectual afecta a ciertas habilidades cognitivas sin reflejar la totalidad de la inteligencia de una persona. Puede haber áreas donde la persona tenga habilidades notables y otras donde experimente desafíos. Pexels

Las personas con discapacidad intelectual son siempre dependientes: FALSO

Esta afirmación generaliza de manera incorrecta. Muchas personas con discapacidad intelectual pueden vivir de manera independiente con el apoyo adecuado, la capacitación y la adaptación de su entorno para satisfacer sus necesidades específicas. FREEPIK

La discapacidad intelectual es una condición estática e inalterable: FALSO

La intervención temprana, apoyos continuos y programas educativos adaptados pueden tener un impacto significativo en el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual. Muchos experimentan mejoras en sus habilidades y calidad de vida a lo largo del tiempo. FREEPIK

Las personas con discapacidad intelectual no pueden tener empleo significativo: FALSO

Muchas personas con discapacidad intelectual pueden desempeñar funciones laborales significativas con los ajustes y apoyos necesarios. Iniciativas inclusivas en el lugar de trabajo pueden facilitar su participación y contribución activa en el ámbito laboral. Inditex

La discapacidad intelectual es siempre visible: FALSO

A diferencia de algunas discapacidades físicas, la discapacidad intelectual no siempre es evidente externamente. Esto puede llevar a malentendidos y falta de reconocimiento, ya que las capacidades de las personas con discapacidad intelectual no siempre son visibles a simple vista. Pexels

Las personas con discapacidad intelectual siempre tienen comportamientos desafiantes: FALSO

Algunas personas con discapacidad intelectual pueden presentar comportamientos desafiantes, pero esto no es una característica universal. Los comportamientos desafiantes pueden estar relacionados con factores individuales, ambientales o de salud mental, y no deben generalizarse a todas las personas con discapacidad intelectual. Pexels

La discapacidad intelectual es hereditaria en todos los casos: FALSO

Aunque algunos casos de discapacidad intelectual pueden tener una base genética, no todos son hereditarios. Muchos son causados por factores ambientales o genéticos no hereditarios. La discapacidad intelectual puede manifestarse de diversas maneras y no tiene una única causa. Pexels

La discapacidad intelectual es sinónimo de falta de creatividad: FALSO

La creatividad no está limitada por la discapacidad intelectual. Muchas personas con esta condición demuestran habilidades creativas notables en diversas áreas, como el arte, la música o la expresión literaria. FREEPIK

Las personas con discapacidad intelectual no pueden formar relaciones significativas: FALSO

Las personas con discapacidad intelectual son capaces de establecer relaciones afectivas significativas y formar conexiones emocionales profundas, al igual que cualquier otra persona. La capacidad de establecer vínculos personales va más allá de la discapacidad intelectual. Pexels

Fuente: Fotogalería 20minutos