Fotogalería: combinaciones de comidas saludables

Combinaciones con beneficios, no te pierdas la fotogalería . Sino que también debes contar con mucha paciencia cuando buscas información para recorrer el camino hacia el objetivo de manera correcta. Después de todo, a cada año, aparecen nuevas dietas en las tendencias para que puedas perder peso, pero no todas son saludables y pueden ser sostenidas a lo largo de los años.

Banana y Mantequilla De Maní o De Almendras, Foto de Deb Lindsey For The Washington Post via Getty Images.

Según la nutricionista Alissa Rumsey, la fibra que se encuentra en la banana puede mejorar los esfuerzos para perder peso, provocando que el cuerpo se sienta más satisfecho, lo cual es también el objetivo de la mantequilla de maní si la combinas. Por ende, si bien no es del todo saludable ingerir esta comida, seguramente no querrás hacerlo si está cumpliendo su trabajo.

Pollo y Pimienta De Cayena. Foto de Deb Lindsey For The Washington Post via Getty Images.

La pérdida de peso que es beneficiada por estos dos alimentos puede ser algo increíble, generando que muchas dietas se basen en ellos. Pero ingerir una o dos comidas al mismo tiempo simplemente no es sostenible.

Seguí mirando las combinaciones de las comidas

A pesar de ello, un estudio del año 2014 en la revista Nutrition and Metabolism resolvió que las pechugas de pollo asadas con proteínas no sólo ayudan al cuerpo a sentirse satisfecho, sino que proporciona energía para quemar grasa durante el ejercicio. Un estudio del año 2017 en Bioscience Reports resolvió que la pimienta de cayena contribuye a que el cuerpo se sienta lleno, por lo que es una forma práctica de darle sabor al pollo.

Avena y Nueces. Foto de K8/Unsplash.

Puede que no parezca el alimento más emocionante del mundo, pero el gastroenterólogo Chaim Ross de la universidad de Nueva York Langone en Great Neck Medical la señala como un gran agente para el control del apetito y que no hace disparar los niveles de azúcares o insulina.

Y debido a que un estudio del año 2017 en Diabetes, Obesity and Metabolism identificó que las nueces activan regiones del cerebro relacionadas al apetito y al control impulsivo, son un gran equipo junto a la avena.

Espinaca y Jugo De Limón. Foto de Barry Chin/The Boston Globe via Getty Images.

La nutricionista Jenny Champion identificó a la espinaca como un gran vegetal para cuando se quiera perder de peso por su bajo conteo de calorías, bajos niveles de carbohidrato y alto contenido en fibra. No sólo que provocará que te sientas lleno, sino que también es muy magro el camino de ingerirlas.

Y si bien la nutricionista Toby Amidor quiere advertir que el jugo de limón no es un gran quemador de grasas, su importancia sugiere que continúa siendo una fuente de buenas y bajas calorías que ayudan a los antioxidantes. Por ello, no genera un daño ingerirlas.

Garbanzos y Espagueti De Calabaza. Foto de Brianna Soukup/Portland Portland Press Herald via Getty Images.

No sólo que estos dos sabores encajan de maravilla juntos, sino que puede mejorar tu cuerpo en varias aristas cuando trabajan juntos. No sólo que la nutricionista Emily Wunder los identificó como una gran fuente de zinc -la cual ayuda a fortalecer el sistema inmune-, sino que también es una fuente sustancial proteínica que suprime el apetito.

Y dado que la fibra cumple con un rol similar en la aventura de perder peso, es de gran idea combinar los garbanzos con los espagueti de calabaza como la nutricionista Shahzadi Devje ha marcado que son una fuente de bajas calorías y grasas.

Atún y Jengibre. Foto de Ben McCanna/Portland Press Herald via Getty Images.

Resulta ser una cuestión de todos los días darle sabor al atún con el jengibre, lo cual puede ser una buena noticia para nuestro cuerpo. La nutricionista Lauren Manaker mencionó que el atún es una gran fuente para suprimir la proteína del hambre sin optar por grasas saturadas pero advierte que hay que tener cuidado con los niveles de sodio y mercurio por las variantes enlatadas.

En cuanto al jengibre, un meta-análisis del año 2019 en Critical Reviews de Food Science and Nutrition resolvió que evidenciaba efectos más prometedores en la reducción de peso y el ratio cadera a cintura, pero poco afectaba a la diferencia en el índice de masa corporal, y ciertos niveles de colesterol.

Papas y Pimienta

A pesar de que los defensores de la dieta baja en carbohidratos tienden a evitar las papas blancas, un estudio en la revista European of Clinical Nutrition resolvió que las papas hervidas poseen la mayor cantidad de saciedad de 38 alimentos examinados. Eso significa que son difíciles de superar en cuanto a hacerte sentir lleno.

Y si bien el endocrinólogo Michael Jensen de la Clínica Mayo ha advertido de la reputación de destruir grasas es bastante engañosa en la pimienta negra, algunas investigaciones sugieren que podría tener un pequeño efecto supresor del apetito gracias a la piperina que contiene.

Café y Canela. Foto de Joanna Kosinska/Unsplash.

No tendemos a pensar que el café es un alimento particularmente saludable, pero existe alguna evidencia en la que puedes mezclarlo con canela o de otra manera, dejarlo negro. Según la nutricionista Ashley Shaw, esto se debe a sus bajas calorías y porque la cafeína impulsa el metabolismo -por lo que quemarás más calorías- mientras que también posiblemente suprime el apetito.

Y un estudio del año 2017 en la revista Metabolism: Clinical and Experimental resolvió que saborizar el compuesto con canela -llamada cinamaldehído- puede influir en las células grasosas para que quemen energía y también afecte el metabolismo.

Carne de Res y Brócoli Sin Procesar. Foto de Laura Chase de Formigny for The Washington Post via Getty Images.

El término "sin procesar" está soportando mucho peso aquí, pero es esta especie de consumo del bife de res moderno que le da una reputación poco saludable en lugar de ser carne en sí. De hecho, un estudio del año 2022 en The American Journal Of Clinical Nutrition resolvió que la proteína en la carne puede contribuir a la pérdida de peso incluso cuando se consume en cantidades variadas.

Y si bien el brócoli es considerado como un gran añadido a una dieta por muchas razones, la nutricionista culinaria con origen en Atlanta, Marisa Moore mencionó específicamente que su contenido en fibra es el que controla el apetito.

Huevos y Frijoles Negros. Foto de Diana Polekhina/Unsplash.

Si bien la salubridad de los huevos ha estado sometida a debate por sus niveles de colesterol, un estudio del año 2018 de la revista Cholesterol confirmó que es el segundo, sólo por detrás de la leche materna, en calidad de proteína, lo cual nos hace sentir más satisfechos.

Y como la nutricionista y directora del programa UCI Health Weight Management Katie Rankell identifica a los frijoles negros como una gran fuente de proteína y fibra, seguramente reforzará aquel efecto.

Huevos y Pimientos. Foto de Tengyart/Unsplash.

Debido al estudio en la revista Cholesterol del año pasado exhibió una publicación que dejó en claro la proteína de calidad que poseen los huevos, no resulta sorprendente que con algunos emparejamientos puedas perder peso en el camino.

Y según la nutricionista Trista Best, uno de los mejores alimentos que se involucran con éstos son los pimientos. Esto se debe a que están repletos de nutrientes pero no de calorías. Y como los huevos, te hacen sentir lleno.

Té Verde y Jugo de Limón. Foto de Natasha Breen/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images.

Desafortunadamente, ambos ingredientes pueden estar algo sobrevalorados por la manera en la que ayudan a la pérdida de peso. Empero, no sería totalmente justo indicar que no cumplen un rol en ello.

La nutricionista Stefan Sassos indica que la cafeína en el té verde puede quemar calorías de manera indirecta para impulsar el metabolismo del cuerpo humano. Pero también es valiosa porque no presenta azúcares. Esto genera que el jugo de limón sea una versión mucho más saludable al acompañar al té verde por sus bajas calorías, tal como identificó la nutricionista Toby Amidor.

Melones y Uvas. oto de Tom Kelley/Getty Images.

Esta combinación beneficia a la pérdida de peso y se resume a una palabra: Fibra. Según la división de Investigación Agricultural de la universidad de Arkansas, el melón es rico en fibra.

Y si bien la nutricionista Jill Corleone indica que las uvas no son necesariamente las frutas más ricas en fibra, sí que contienen el nivel necesario como para ayudar a controlar el apetito mientras no están repletas de calorías.

Almendras y Pistachos. Foto de Peter F/Unsplash.

Según un estudio del año 2014 en el Journal of Research in Medical Sciences, las dietas balanceadas que incluyen almendras generaban gran pérdida de peso y disminuyen los riesgos de ataques cardiovasculares, en comparación a las que no contaban con ella. El estudio también arrojó que las almendras cuentan con más fibras y proteínas que la mayoría de otras nueces.

Puede que no parezca que necesitemos a los pistachos en el conjunto, pero un estudio del año 2020 en la revista Nutrients observó que se lograban resultados similares con esta nuez, en mayor medida cuando reemplazaba aperitivos poco saludables.

Avocados y Verduras Verdes Con Hojas Como Espinacas o Col Rizada. Foto de Anna Pelzer/Unsplash.

Según un artículo del año 2021 en la revista Nutrients, los avocados no son estrictamente un alimento bajos en carbohidratos y sodio de donde puedes obtener nutrientes, sino que generan con sus propiedades que se absorban de manera más veloz que en otros vegetales debido a su alta concentración de ácido oleico.

El autor de este estudio resolvió que, ya sea que los avocados estén presentes en ensaladas o en una salsa, la col rizada y la espinaca podría también generar un beneficio si los unes.

Salmón y Batatas. Foto de Ben McCanna/Portland Press Herald via Getty Images.

Los pescados son generalmente apreciados por tener alta cantidad de proteínas y mantenerse bajo en grasas. Aún así, el salmón ha sido probado como una fuente por sus características según un estudio de The European Journal Of Clinical Nutrition del año 2010. No sólo que contribuía a la pérdida de peso como otros peces, sino que se ajustaba a una dieta más estricta y en un plan más sencillo para el cuerpo que otros peces.

Y en cuanto a las batatas, la nutricionista culinaria Marisa Moore indicó que dispone de más fibra que las papas y que generará saciedad si las horneas cuando aún tienen su piel.

Yogur y Frambuesas. Foto de Natasha Breen/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images.

Según la nutricionista Maggie Michalczyk, el poder del yogur en la búsqueda de la pérdida de peso proviene de su contenido alto en proteínas y el sentimiento subsiguiente de sentirse lleno tras ingerirlo. Simplemente aléjate de las empresas que le añaden azúcar o escatiman con la proteína.

Mientras tanto, un estudio del año 2017 de la universidad del estado de Oregon encontró que consumir frambuesas es beneficioso para la pérdida de peso. Esto se debe a que presenta componentes que ayudan con el proceso de grasas corporales y azúcares, y como es rica en fibra, están a mano con otras frutas.

Carne y Champiñones. Foto de Scott Suchman/For the Washington Post via Getty Images.

La proteína de la carne suele dejarnos satisfechos al acabar de comerla, y es por ello que un estudio de The American Journal of Clinical Nutrition identificó que la razón de ello es porque la carne sin procesar puede ayudar a la pérdida de peso.

Y a juzgar por un estudio del año 2018 en la revista Molecules, los champiñones pueden ser incluso más efectivos en ese proceso porque son bajos en calorías, colesterol y sodio, mientras que presentan proteínas, vitaminas, minerales y fibra.

Coliflor y Aceite de Oliva Extra Virgen. Foto de DeAgostini/Getty Images.

Probablemente hayas escuchado hablar sobre lo beneficioso del coliflor en su intento para hacerte bajar de peso, y según la nutricionista de Nueva York, Gena Hamshaw, existen muchas razones para ello. Sus calorías son pocas, está repleto de agua y vitaminas, y es una gran fuente de fibra para dietas.

Y en cuanto al aceite de oliva, un estudio del año 2018 en The European Journal of Nutrition resolvió que esta clase específica de aceite de oliva reduce la grasa corporal e impulsa la presión en sangre entre los participantes en los que se realizó la prueba.

Pistachos y Manzanas. Foto de Laura Nyhuis/Unsplash.

Un estudio del año 2020 en Nutrients, resolvió que los pistachos cuentan con un efecto mejorado en la pérdida de peso, en particular cuando te centras en el hecho desplazar otros aperitivos que pueden colocarse en medio de tu aventura para disminuir de peso.

Y si bien un meta- análisis en el año 2018 de The Journal of The American College of Nutrition exhibió que se necesita más investigación sobre el hecho de que las manzanas sean más efectivas en la pérdida de peso, también se citó que es probable que sus nutrientes ayuden en ello. Por caso, las manzanas son ricas en fibra de dieta y puede hacerte sentir satisfecho.

Bacalao y Tortillas Integrales. Foto de Lisa Wiltse/Corbis via Getty Images.

La nutricionista Grace DeRocha identificó al bacalao como una de las clases de pescado más saludables por su bajo contenido en grasas y su contenido elevado de proteína. También es reconocido por su sabor suave, por lo que es una opción decente si no te gusta el atún o el salmón.

Y si bien la fibra en la tortilla integral es una gran opción para atacar a la grasa no deseada si quieres tacos de pescado, la nutricionista Karen Collins advierte de corroborar que las tortillas sean completamente de trigo integral. Esto se debe a que incluso las tortillas llamadas "de espinaca" o "de tomates" no lo suelen ser.

Frijoles y Maíz. Foto de Correen/Unsplash.

Ya sean los garbanzos promocionados por la nutricionista Emily Wunder por su contenido de zinc y proteínas o los frijoles negros ensalzados por la nutricionista Katie Rankell por su proteína y fibra, seguramente encontrarás a muchos amigos de la familia de frijoles si quieres perder peso.

Pero tomando en consideración que tan amiláceo puede ser el maíz, puede que esperes que no ayude en nada. Pero según la Dr. Pakhi Sharma, está repleto de fibra y proteína. Por ende, si ingieres frijoles y maíz en conjunto, seguramente no te tomará mucho tiempo sentirte lleno.

Semillas de Calabaza y Verduras de Hojas Verdes. Foto de Monika Grabkowska/Unsplash.

Según la nutricionista Lauren Manganiello, las verduras con hojas verdes como la col rizada tienden a ser ricas en fibra, vitaminas C, K y antioxidantes. Pero para mejor, es su alto contenido en fibras y bajo en calorías que lo convierte en un colega confiable para perder peso.

Pero para ayudar a controlar el apetito incluso un poco más, puedes echarle algunas semillas de calabaza a la ensalada porque el Dr. Dan Brennan las identificó como una fuente rica de proteínas. Ten cuidado de limitar tu porción a pocas, porque, también poseen altas calorías.

Yogur Griego y Batatas. Foto de Megumi Nachev/Unsplash.

Si buscas perder peso, la nutricionista Maggie Michalczyk mencionó al yogur griego como un ayudante que puede contribuir en las comidas regulares porque es rico en proteínas y por ende, mantiene lejos el deseo de comer.

Y como la nutricionista culinaria Marisa Moore ha indicado que las batatas disponen de más fibra que las papas, esta combinación provoca lo mejor de estas dos versiones para una supresión de apetito en conjunto.

Zanahorias y Hummus. Foto de Deb Lindsey For The Washington Post via Getty Images.

Como indicó la nutricionista Elizabeth Somer, "Medio kilo de zanahorias te llenará, con apenas algunas calorías, o puedes comer medio kilo de una hamburguesa con queso, pero ganarás peso más rápido y antes de que te peses en la balanza".

Teniendo eso en cuenta, resulta complejo dar con una combinación mejorada que las zanahorias y el hummus. Esto se debe a que la nutricionista Jerlyn Jones de Atlanta la identificó como una gran fuente de proteína, fibra y una amplia gama de otros nutrientes relevantes.

Yogur y Canela. Foto de REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images.

La nutricionista Maggie Michalczyk ha mencionado lo positivo y satisfecho que te puede dejar los yogures ricos en proteínas y que te pueden hacer sentir -en especial si se trata de yogur griego-, pero en ocasiones es mejor darle algo de sabor.

Y como indicó un estudio del año 2018 de la revista Metabolism: Clinical and Experimental, algunos de los compuestos principales de la canela pueden impulsar nuestro metabolismo e influenciar las células grasosas para que liberen energía y es complejo pedir un mejor compañero que aquel.

Bananas y Espinaca. Foto de Rebecca Hansen/Unsplash.

Si bien no es el emparejamiento entre frutas y vegetales en el que una persona podría pensar, podría ganar espacio dependiendo de cómo avance tu aventura en la pérdida de peso.

Y esto se debe a que la nutricionista Alissa Rumsey indicó que las bananas contiene mcha fibra, lo cual es verdadero en la espinaca, según otra nutricionista de nombre Jenny Champion. Por lo que, si quieres comer ambas, probablemente te sentirás lleno tras comer apenas un poco.

Pescado y Ajo. Foto de DeAgostini/Getty Images.

Las nutricionistas como Grace DeRocha y Lauren Manaker concuerdan en que muchas especies de pescados, como el atún, salmón y el bacalao son bajos en su contenido en grasas y presentan mucha proteína. Por ende, no sorprende que el pescado tienda a ser un pilar en las dietas en las que se busque bajar de peso.

Pero si buscas mejorar la dieta al brindarle sabor al pescado con ajo, pareciera que dependes de lo que quieras lograr. Debido a que si bien existe el meta-análisis del año 2021 en el International Journal for Vitamin and Nutrition Research que resolvió que el ajo puede reducir la circunferencia de la cintura, no pareciera que afectara el peso o el índice de masa corporal.

Chocolate Negro y Almendras. Foto de Nordwood Themes/Unsplash.

Al igual que Mary Poppins señalaba que una cuchara de azúcar al día ayuda a que la medicina pase la garganta, una pequeña cantidad de chocolate negro puede ayudar a saciar nuestros deseos por lo dulce y de una manera más saludable.

Y según la nutricionista Bonnie Taub-Dix, eso es en especial verdadero si las mezclas con nueces sin sal -en especial saladas- y fruta seca. En sus palabras "este trío crujiente masticable y decadente agregará proteínas y grasas saludables a la mezcla para satisfacer y aplastar tus antojos, mientras que el chocolate será deliciosamente delicioso sin ser excesivo".

Chocolate Negro y Frutillas. Foto de Louis Hansel/Unsplash.

Si bien la nutricionista Bonnie Taub-Dix sugirió que el chocolate negro puede que ayude con el deseo de comer y controlarlo, si lo mezclas con nueces y frutas secas, se trata de una combinación más sencilla que puede ser igual de efectiva.

En lugar de ello, combina el chocolate negro con frutillas para desbloquear los poderes de la fruta que el Dr. Leo Gallan describe que reduce la inflamación y mantiene ciertas hormonas, de lo contrario adelgazaríamos. Las frutillas también ayudan a producir una hormona de nombre adiponectina, la cual impulsa el metabolismo y suprime el apetito.

Fuente: Fotogalería LifeStyleLatino