Fotogalería: Brendan Fraser cumple 55 años

Nacido el 3 de diciembre de 1968, el norteamericano Brendan James Fraser llegó para hacer historia. Hijo de los canadienses Carol Fraser, consultora de ventas, y Peter Fraser, periodista, su infancia la vivió a caballo entre EE UU, Canadá, Países Bajos y Suiza. En unas vacaciones en Londres fue donde acudió a su primer obra en el West End, comenzando así su amor por la interpretación. Posteriormente, el intérprete se graduó en 1990 en el Cornish College of the Arts de Seattle, un año que marcaría el inicio de su trayectoria en el cine.

Su primer trabajo junto a River Phoenix

En 1991, Fraser apareció hasta en cuatro pequeños proyectos, siendo el más destacable el filme 'La última apuesta', protagonizado por River Phoenix, Lili Taylor y Anthony Clark. Un pequeño papel que comenzó a abrirle puertas. Fraser también apareció en los telefilmes 'El hijo de las sombras', 'Presunto culpable' y 'My Old School'.

Su carrera despegó en 1992

La filmografía de Brendan Fraser sumaba en 1992 sus primeros papeles protagonistas con 'El hombre de California', que nos ofreció su mejor vis cómica, y 'Private School', donde demostró su gran calidad interpretativa. En estos dos trabajos coincidió con actores de la talla de Matt Damon, Ben Affleck y Sean Astin, quienes también daban sus primeros pasos en la industria cinematográfica.

La cima del éxito en Hollywood

A partir de entonces, Fraser se convirtió en un habitual de las producciones hollywoodienses. Uno de los grandes actores de finales de los 90 y principios de los 2000. El actor apareció en títulos icónicos como 'Cabezas huecas' (1994), 'Con cariño desde el cielo' (1996), 'Dioses y monstruos' (1998), 'The Mummy (La momia)' (1999), 'Al diablo con el diablo' (2000), 'Looney Tunes: De nuevo en acción' (2003), 'Crash (Colisión)' (2004) o 'Viaje al centro de la Tierra' (2008).

El recordadísimo (y rentable) Rick O'Connell

Su papel como el intrépido Rick O'Connell en la franquicia 'La Momia' provocó que el actor consiguiera millones de dólares en taquilla. Fraser participó en las entregas 'The Mummy (La momia)', 'The Mummy Returns (El regreso de la momia)' y 'La momia: La tumba del emperador Dragón', donde dio lo mejor de sí mismo. Tanto es así que acabó lesionado en varias ocasiones, con dolencias en el disco cervical, las rodillas y las costillas.

Su distanciamiento progresivo de Hollywood

"Me estaba esforzando de una forma destructiva para mí", señaló en su momento el actor sobre su alejamiento de las grandes producciones. "Cuando rodé la tercera parte de 'La Momia' ('La tumba del emperador dragón'), tenían que reconstruirme con cinta aislante y con hielo". Unas dolencias que se sumaron a su divorcio, la crianza de sus hijos y la muerte de su madre, provocando que el actor diera portazo a Hollywood, pero continuando ligado al séptimo arte.

Fraser denunció acoso sexual

A todos los problemas personales y físicos del actor, que le hicieron pasar por quirófano en varias ocasiones, también hay que añadirles la denuncia de abusos sexuales compartida por Fraser. El actor alegó que en 2003 sufrió una situación de acoso sexual por parte del expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Phip Berk. "Me pasó su mano izquierda por detrás, me agarró una nalga y uno de sus dedos me alcanzó el ano. Y luego la empezó a mover. Me puse malo. Me sentí como un niño con un nudo en la garganta", confesó el actor. ¿La consecuencia más inmediata? Una fuerte depresión.

Brendan Fraser y Dwayne Johnson

Sin embargo, pese a todos los tropiezos vitales, Fraser siempre contó con grandes amigos como Dwayne Johnson. El ex luchador de boxeo confesaba recientemente su alegría por el retorno al cine de Fraser y el interés suscitado en los medios, señalando que su primera oportunidad en la gran pantalla fue gracias a Fraser. Una bonita amistad que traspasa las décadas.

Nunca dejó de trabajar

Aunque Fraser se alejó de la industria de Hollywood para curar sus heridas físicas y emocionales, el norteamericano nunca dejó de trabajar en el cine y las series. Algunos de sus papeles más relevantes de los últimos años ocurrían en las ficciones 'Texas Rising', 'The Affair', 'Cóndor' o 'Doom Patrol', donde nos mostraba una imagen muy diferente a las que nos tenía acostumbrados.

Brendan Fraser en 'Los asesinos de la luna'

En el nuevo filme de Martin Scorsese, donde coincide con estrellas como Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Lily Gladstone o Jesse Plemons, Fraser interpreta a W.S. Hamilton, el abogado del malévolo William Hale.

Su primer Oscar gracias a 'La ballena (The Whale)'

Con un aumento de peso mucho más pronunciado y exagerado aún más para 'The Whale', el filme de Darren Arronofky ha demostrado por qué Fraser es uno de los mejores actores de su generación. El actor logró una de las mayores ovaciones del Festival de Venecia con un filme en el que interpreta a un recluso de 250 kilos y una vida perdida. Un regreso triunfal al cine que le valió ganar el primer Oscar de su carrera.

Su regreso a la industria cinematográfica

Mientras disfrutamos de Fraser en 'Los asesinos de la luna', la nueva película de Martin Scorsese, el actor prepara nuevos proyectos en 'Brothers', 'Behind the Curtain of Night' y 'Rental Family'. Eso sí, puede que nunca veamos su papel como Luciérnaga en 'Batgirl', después de que Warner Bros cancelara el filme inesperadamente. Sea como fuere, Fraser está de vuelta.

Fuente: Fotogalería cinemanía