Fotogalería: así fueron las estrellas de Hollywood en 1994

1994 fue el año en el que Steven Spielberg ganó 7 de sus 12 nominaciones por 'La lista de Schindler', incluidos los premios a mejor película y mejor dirección. Tom Hanks se llevó el galardón a mejor actor por 'Philadelphia' y, solo un año después, en 1995, Elton John ganó en la categoría mejor canción original por 'Can You Feel the Love Tonight' de 'El rey león'.

Steven Spielberg y Liam Neeson

Nominado a mejor actor por 'La lista de Schindler', Neeson también fue el encargado de entregar el premio a mejor edición de sonido a 'Jurassic Park'.

Leonardo Dicaprio

El actor tenía tan solo 19 años cuando consiguió su primera nominación a mejor actor de reparto por '¿A quién ama Gilbert Grape?'.

Whitney Houston y Bruce Springsteen

La mejor canción original de aquel año fue para 'Streets of Philadelphia', de Bruce Springsteen, banda sonora de la película 'Philadelphia'. Le entregó el premio Whitney Houston.

Elijah Wood

Con 13 años, fue el encargado de entregarle el Oscar a mejores efectos visuales al equipo de 'Jurassic Park'.

Alison Eastwood, Clint Eastwood y Frances Fisher

El actor fue el presentador de uno de los premios más esperados: el de mejor dirección que se llevó Steven Spielberg por 'La lista de Schindler'.

Nicolas Cage

En 1994, el intérprete asistió como presentador para entregar el galardón a mejor sonido a 'Jurassic Park'. Un año después, fue él quien recibió el Oscar a mejor actor por 'Leaving Las Vegas'.

Nicole Kidman

Con su melena pelirroja y rizada natural, Kidman asistió a la gala como presentadora de los galardones a mejor documental largo y mejor documental corto.

Nicole Kidman y Tom Cruise

Cómo olvidar que Nicole Kidman y Tom Cruise estuvieron casados durante 11 años cuando las fotos de ella saliendo de firmar el divorcio en 2001 forman ya parte de la cultura pop.

Anthony Hopkins y Angela Bassett

Los nominados a mejor actor y mejor actriz por 'Lo que queda del día' y la biografía de Tina Turner 'What's Love Got to Do with It' respectivamente posaron juntos frente a las cámaras.

Johnny Depp

El actor tenía 30 años cuando asistió como invitado a la gala de los Oscar del 94 para apoyar a sus compañeros de '¿A quién ama Gilbert Grape?'.

Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley

Aquel año, el premio a mejor actor de reparto se lo llevó Tommy Lee Jones por 'El fugitivo'.

Winona Ryder

La intérprete se disputó el galardón a mejor actriz de reparto por su trabajo como May Welland en 'La edad de la inocencia'.

Tom Cruise y Paul Newman

Cruise fue el encargado de entregar el Premio Humanitario Jean Hersholt a Paul Newman.

Ralph Fiennes

El joven Ralph Fiennes estaba nominado a mejor actor de reparto por su trabajo en 'La lista de Schindler'.

Sharon Stone

La actriz presentó el galardón a mejor diseño de vestuario, que aquel año fue para 'La edad de la inocencia'.

Laurence Fishburne

Todavía faltaban unos años para que se convirtiese en Morfeo de 'The Matrix' (1999). En 1994, contó con una nominación a mejor actor por la biografía de Tina Turner 'What's Love Got to Do with It'.

Glenn Close

La actriz entregó el Oscar Honorífico de aquel año a la intérprete británica Deborah Kerr.

Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Tom Cruise y Tom Hanks

En 1994, las estrellas de Hollywood de ahora eran las jóvenes promesas de los 90. ¡Cuánto hemos crecido y cuántas películas hemos visto desde entonces!

