Castillos abandonados en diferentes rincones del mundo

image.png

Castillo de Heidelberg, Alemania

Levantado alrededor del siglo XIII, el castillo de Heidelberg es una de las principales atracciones de la localidad con el mismo nombre. Es de origen medieval y su espectacular estructura y diseño figura entre las más importantes estructuras renacentistas al norte de los Alpes.

Wikimedia

image.png

Château de Noisy, Bélgica

Conocido como el castillo de Miranda, esta fortaleza se encuentra cerca del pueblo de Dinant, en Bélgica. Se construyó en 1866 y fue ocupado por la familia Liedekerke-Beaufort y sus descendientes hasta la Segunda Guerra Mundial. Después se convirtió en un orfanato durante varias décadas antes de su abandono.

Wikimedia

image.png

Castillo de Van Mesen, Bélgica

Esta fortaleza se construyó a finales del siglo XVIII como una residencia real. Sin embargo, con el paso del tiempo cayó en un estado de abandono tras haberse usado como destilería, fábrica de tabaco e internado.

Wikimedia

image.png

Castillo Caerlaverock, Escocia

Esta fortaleza fue construida en el siglo XIII y perteneció al clan Maxwell hasta el siglo XVII, cuando fue abandonada. Fue tomado por Inglaterra durante las Guerras escocesas por la Independencia, y tuvo varias demoliciones parciales y reconstrucciones a lo largo del tiempo. A pesar de ello, el castillo mantiene su plano triangular original y a día de hoy está abierto al público.

Tamara Kulikova (istock)

image.png

Palacio de los Gosálvez, España

Es un edificio de estilo francés versallesco, situado en el término municipal español de Casas de Benítez, en la provincia de Cuenca. Fue ordenado construir en 1902 por Enrique Gosálvez y Fuentes-Manresa, sin embargo, fue abandonado en la década de 1960, por la decadencia de la familia Gosálvez. El palacio y su entorno fueron comprados en 2006 para ser restaurados y convertidos en un complejo hotelero, aunque a actualmente el proyecto no se ha iniciado.

Wikimedia

image.png

Castillo de Torre Salvana, España

Se trata de un castillo de estilo románico que está datado en el siglo X y se caracteriza por su gran torre de defensa. Se localiza al lado del conjunto histórico de Colonia Güell, en Santa Coloma del Cervelló (Barcelona) y se ha ganado el nombre de 'castillo del infierno' por sus numerosas leyendas.

Getty Images/iStockphoto

image.png

Castillo de Bannerman, EE UU

Esta impresionante fortaleza se ubica en la isla de Pollepel, sobre las aguas del río Hudson en Nueva York. Se empezó a construir a partir de 1901 a imitación de los antiguos castillos escoceses, pero la obra cesó con la muerte del propietario en 1918, quien vendía material excedente del ejército en la isla. Tras ello, el castillo sufrió varios accidentes como la explosión de 90 kg de proyectiles y pólvora o un incendio, lo que provocó que quedará en un estado de ruina.

Karen Foley (istock)

image.png

Castillo de Squire, EE.UU

Consiste en pequeño fortín localizado en la reserva de North Chagrin Metroparks, Cleveland, Ohio. Fue levantado en la década de 1890, pero nunca llego a acabarse. Actualmente, se puede visitar y en él se organiza anualmente un seminario de historia. Además, está rodeado por un plácido parque por el que se puede dar un tranquilo paseo.

Getty Images/iStockphoto

image.png

Castillo de Andlau, Francia

Ubicado en la región del Bajo Rin, en el pueblo con el mismo nombre, el castillo fue construido entre 1246 y 1264 por orden de Eberhard de Andlau. Está enclavado en una cresta de granito de 451 metros de altitud desde donde se vislumbran unas espectaculares vistas de los valles de Kirneck y Andlau. Además, se caracteriza por albergar dos torres circulares que enmarcan un edificio principal largo pero estrecho de tres niveles, el más bajo perforado por arqueros y los dos pisos superiores de ventanas.

Getty Images/iStockphoto

image.png

Castillo Gaillard, Francia

Este castillo se encuentra en el centro del Vexin en la región de la alta Normandía y constituye una parte de la historia de Francia que domina el valle del Sena. Se trata de una fortaleza medieval de más de 800 años, en ruinas, que se alza sobre un acantilado y que fue construida por Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León. Actualmente, poco queda del castillo original tan solo podremos ver: una de las cinco torres que defendían el castillete y un sendero estrecho que le bordea.

Getty Images/iStockphoto

image.png

Castillo de Bodiam, Inglaterra

El castillo de Bodiam, al este de Sussex, fue construido a finales del siglo XIV por orden de Ricardo II. Es uno de los máximos exponentes de la época medieval de Inglaterra y se caracteriza por su increíble simetría con sus torres y su gran foso. Sin embargo, tras varios siglos de total abandono, el castillo fue restaurado en la década de los años 20 y legado a la 'National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty'.

Fadi Bargoti (istock)

image.png

Castillo de Krzyztopor, Polonia

Este castillo es de lo más peculiar, pues construido en siglo XVII, refleja la pasión de Ossoliski, su constructor, por la magia y la astrología, ya que fue diseñado a imitación de un calendario. Así, la fortaleza cuenta con cuatro torres que representan las cuatro estaciones, 12 salas por cada uno de los 12 meses, 52 habitaciones por las 52 semanas, 365 ventanas por los 365 días y una ventana adicional para ser usada exclusivamente durante los años bisiestos.

Getty Images/iStockphoto

image.png

Castillo de Ogrodzieniec, Polonia

El castillo de Ogrodzieniec se localiza en la región de Cracovia-Czestochowa Jura, en el voivodato de Silesia. Su origen se remonta a los siglos XIV y XV, aunque a lo largo de la historia ha sido reconstruido en numerosas ocasiones. Se enclava en la montaña del Castillo, a 515 metros sobre el nivel del mar y además, pertenece a la Ruta de los Nidos de Águila y se encuentra abierto al público.

Getty Images/iStockphoto

image.png

Castillo de Muromtsevo, Rusia

Ese fortín se sitúa en la comarca rusa de Vladímir, a más de 200 kilómetros de Moscú. Su construcción se inició a finales del siglo XIX y en su arquitectura tomo gran importancia e influencia los castillos medievales franceses.

Getty Images/iStockphoto

image.png

Crac des Chevaliers, Siria

Esta espectacular fortaleza se encuentra en la actual Siria y fue la sede central de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén en territorio sirio durante la época de las cruzadas. Se trata de uno de los castillos medievales mejor conservados del mundo. Según el arquitecto restaurador, Leopoldo Torres Balbás, con su doble recinto amurallado constituye el prototipo de la arquitectura militar de los siglos XII y XIII, siendo su único paralelo la Alcazaba de Málaga que pertenece al periodo taifal español, siglo XI.

Wikimedia

image.png

Castillo Pidhirtsi, Ucrania

La construcción del castillo Pidhirtsi, en la ciudad ucrania de Lviv, se remonta a la primera mitad del siglo XVII. A lo largo del tiempo, se ha destruido y reconstruido en numerosas ocasiones hasta que después de la Segunda Guerra Mundial quedó en ruinas y sirvió de sanatorio para los enfermos de tuberculosis.

Getty Images/iStockphoto

Fuente: 20minutos