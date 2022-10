Cambio climático: bosques del fin del mundo

Sin título-1 copia.jpg

Entre el frío y el viento, el Cabo de Hornos, a 10 grados de latitud más al sur que Nueva Zelanda o Tasmania, es el último lugar habitado antes de llegar a la Antártida. Allí, el parque etnobotánico Omora es hogar de una inmensa variedad de líquenes, musgos y hongos. En su río Róbalo, cuyas aguas son de las más limpias del mundo, diminutos organismos actúan como "centinelas" de los cambios producidos por el calentamiento global. (Foto Alberto PEÑA / AFP)

Glaciar sobre la cordillera de Darwin durante un viaje por el Canal Beagle en la región de Magallanes, la más austral de Chile. (Foto de Alberto PEÑA / AFP)

El lugar "no tiene réplica", dice a la AFP Ricardo Rozzi, de 61 años, biólogo y director del Centro Internacional Cabo de Hornos en Puerto Williams, un "punto especialmente sensible para el cambio climático" con temperaturas medias que no superan los 5 grados celsius. (Photo by Alberto PEÑA / AFP)

Los científicos constataron que esta flora ya mudó monte arriba. "En los casos (de musgos) hemos visto que se han desplazado. Antes estaban entre 50 y 350 (metros de altura) y ahora están entre 100 y 400", señala Rozzi. (Photo by Alberto PEÑA / AFP)

Vista aérea del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, Chile, un lugar alejado de la contaminación y el maltrato humano, con condiciones únicas para el estudio del cambio climático. (Foto de Pablo COZZAGLIO / AFP)

El biólogo y director del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), Ricardo Rozzi, enseña a los turistas y a otros científicos sobre musgos, linchamientos y hongos en el Parque Etnobotánico Omora de Puerto Williams, donde los bosques prístinos esconden en sus profundidades diminutos sistemas que ya alertan del cambio climático global que está sufriendo el planeta. (Foto de Alberto PEÑA / AFP)

Rozzi asegura que en Omora hay más diversidad de líquenes y musgos por unidad de superficie que en cualquier parte del mundo. Muchas de estas especies colaboran, además, con la absorción del CO2 a través de la fotosíntesis. (Photo by Alberto PEÑA / AFP)

Fuente: cambio climático - Clarín