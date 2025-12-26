26 de diciembre de 2025
El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026

Los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán un aumento correspondiente al IPC de noviembre de 2025. Cómo queda el bono y el monto total a cobrar.

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional confirmó un aumento del 2,47% en las jubilaciones a partir de enero de 2026. De este modo, los jubilados comenzarán el año con una nueva actualización consecutiva de sus haberes, en el marco del esquema de movilidad vigente, que ajusta los ingresos previsionales en función de la inflación.

El incremento corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, mientras que el ajuste de febrero estará determinado por el dato de inflación de diciembre, que el INDEC dará a conocer en las próximas semanas.

jubilado
El aumento de enero 2026 corresponde al IPC de noviembre 2025.

El aumento de enero 2026 corresponde al IPC de noviembre 2025.

Cuánto cobrarán los jubilados desde enero de 2026

Con este aumento, la jubilación mínima pasará de $340.879,59 a $349.401,58, lo que representa una suba de $8.521,99.

Además, desde la ANSES confirmaron que continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, aunque sin actualización. Con este refuerzo, el haber mínimo alcanzará un total de $419.401,58.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en enero de 2026

Con la aplicación del aumento y el bono extraordinario, los montos quedarán establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $419.401,58 ($349.401,58 de haber + $70.000 de bono)
  • Jubilación máxima: $2.350.461,71
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.441,46 ($279.441,46 de haber + $70.000 de bono)
  • Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $314.513,53 ($244.513,53 de haber + $70.000 de bono)
  • PNC para madres de siete hijos: $419.401,58 ($349.401,58 de haber + $70.000 de bono)
