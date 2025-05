El RIGI aún no llega a la minería

A casi un año de la aprobación y nueve meses de la reglamentación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones ( RIGI ) , el resultado en el sector minero dista mucho de lo esperado. Aunque se trata de uno de los sectores estratégicos para la atracción de capitales extranjeros , solo seis proyectos mineros han sido inscriptos, por un monto total de US$ 5.074 millones , sin embargo, aún ninguno ha sido aprobado por el Gobierno Nacional .

Este desempeño contrasta con las promesas del gobierno de Javier Milei , que incluyó a la minería , junto al litio, gas natural, cobre, energías renovables e industria siderúrgica , entre los ejes del modelo de crecimiento con inversiones extranjeras . En total, se han inscripto once proyectos bajo el RIGI , de los cuales tres fueron aprobados (todos relacionados al sector energético ) y los demás siguen en evaluación.

El primer proyecto aprobado por el Comité Evaluador , el 23 de diciembre de 2024, fue un parque fotovoltaico de 305 MW en Mendoza , desarrollado por YPF Luz con capitales chinos . Esta inversión inicial asciende a US$ 211 millones y marcó el inicio formal del régimen .

En total, el RIGI registra compromisos de inversión por US$ 15.200 millones , aunque solo poco más de US$ 3.000 millones están aprobados formalmente . El 90% de esas inversiones se concentra en proyectos vinculados a Vaca Muerta y la minería .

Un dato interesante del RIGI no solo es que ningún proyecto relacionado con la minería está aprobado, sino que los tres que tienen el visto bueno oficial son emprendimientos que habían sido anunciados y presentados antes de la sanción del RIGI, e incluso durante el gobierno anterior.

Los tres proyectos que ya están con sus papeles firmados son el Oleoducto VMOS (Vaca Muerta Oleoducto Sur) de YPF, PAE, Pluspetrol, Vista, Pampa Energía, Shell Argentina y Chevron, y que requiere una inversión inicial de USD 200 millones para el primer tramo de 130 kilómetros. Luego habrá un segundo tramo, de 440 kilómetros, que unirá Allen con Punta Colorada, en Río Negro, y requerirá una inversión adicional de más de USD 2.500 millones.

Más conocido por los mendocinos es el Parque Solar El Quemado en Las Heras, y que es un proyecto de YPF Luz. Y por último, el proyecto anunciado hace horas de la exportación de Gas Natural Licuado a través de plantas barco flotantes, proyecto de YPF y Pampa Energía.

Como se comprueba, hasta hoy solo se aprobaron dentro del RIGI proyectos energéticos y vinculados a YPF.

image.png Parque solar El Quemado, el proyecto de YPF Luz beneficiado con el RIGI en Las Heras. Todavía no se aprueba ninguno relacionado con la minería

Minería, con menos impulso que el agro

A pesar de las facilidades del régimen, la minería no logró despegar. De los seis proyectos inscriptos, la mayoría están ligados a la extracción de litio en Salta, Catamarca y San Juan. El más importante es el de la firma británica Río Tinto, que prevé invertir US$ 2.724 millones para producir y exportar 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio a partir de 2028.

Otro emprendimiento destacado es el proyecto Gualcamayo, en San Juan, desarrollado por Minas Argentinas S.A., con una inversión estimada de US$ 1.000 millones. Aun así, los montos comprometidos en minería no alcanzan la inversión agrícola privada en la campaña 2024/25, que superó los US$ 6.000 millones sin contar con ningún incentivo promocional.

Beneficios del RIGI: fuerte atractivo fiscal

El RIGI está diseñado para proyectos que demanden inversiones superiores a US$ 200 millones, con un paquete de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios. Entre ellos, se destacan:

Impuesto a las Ganancias reducido al 25% (frente al 35% general).

Amortización acelerada y no gravabilidad del IVA sobre insumos.

Exención de aranceles a la importación de bienes de capital, repuestos y componentes.

Exención de retenciones a la exportación luego de 2 o 3 años, según el proyecto.

Libre disponibilidad de divisas para aportes y créditos externos.

Fuentes del sector minero se esperanzan en que en los próximos días comiencen a aprobarse los proyectos vinculados a la industria, que hoy celebra su día, una de las justificaciones que justamente dio el Gobierno para presentar el régimen ante los inversores del mundo y que podría marcar un despegue importante de la actividad.