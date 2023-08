El dólar blue, sin precio de referencia en Mendoza

Otro operador reafirma esa aseveración. Y agrega sin titubear que "no hay precio". Y a sus clientes habituales les repite casi como una letanía "te aviso si sale algo o me llegan billetes".

Lo cierto es que para expertos (y no tanto) la volatilidad de dólar blue tiene una explicación evidente en la incertidumbre acerca del resultado de las PASO del domingo 13, y por ende en cuál será el rumbo de la política económica en función de ello. Esto es, si llega o no el fin del "cepo cambiario" que hasta ahora limita la venta del tipo de cambio oficial para atesoramiento a no más de u$s 200 mensuales.

Pero al mismo tiempo, el ritmo acelerado de su cotización tiene un correlato en la devaluación administrada que ha sido una decisión durante el Gobierno actual. Sin embargo, el Banco Central decidió "soltar" el precio del dólar un poco más durante algunas jornadas, al punto de acumular casi 9% a lo largo del último mes y así dejar la brecha oscilante respecto del blue entre el 95% y el 110% por momentos.