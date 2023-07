El pequeño ahorrista y otro récord del dólar blue: $512 en Mendoza

Aunque siempre es marginal en cuanto a los volúmenes transados, el dólar blue o paralelo genera expectativa y alimenta la especulación en cuanto a decisiones macroeconómicas. Por eso, preocupa por su eventual impacto en la inflación de julio esta disparada que rompió otro récord y parece sin techo, mientras en Mendoza las ventas no se detienen.

Es que ya no alcanza el billete del "yaguareté" verde para comprar una unidad de la moneda norteamericana. Iniciado el martes, en Mendoza trepó rápidamente durante buena parte del jueves para sumar hasta $6 y romper la barrera de los $508 para la venta en algunos puntos del microcentro.

"Siempre que se pueda recuperar, se sigue vendiendo en un mercado que han querido frenar un poco, pero no creo que por mucho tiempo", cuenta un operador con local cercano a la city mendocina, que atiende diariamente de corrido hasta las 17.

Posicionado entre $505 y $506 durante la mañana, al mediodía el dólar ya se cotizaba por encima de los $508, lo que aún así sostenía el piso de ventas en u$s 200. Pero a primera hora de la tarde treparía a $512.

Justamente el ritmo de recupero de la moneda, para quienes la comercializan, es el principal parámetro. Los que están en el negocio todavía recuerdan la disparada del 14 de abril, que llevó el dólar a tocar los $500 y disparó la alarma de muchos que pasado el mediodía optaron por irse a casa para no perder frente a la constante suba de la cotización.

La vuelta del "dólar refugio"

Entre los mendocinos apurados por salir a comprar moneda estadounidense ante cada disparada los montos no eran inalcanzables. Que se transaran operaciones por entre 500 y 1.000 dólares muestra que el movimiento se sostiene gracias a pequeños ahorristas, que destinaron un saldo de su aguinaldo o algún capital.

Claro que hay un mix que nutre la incertidumbre y motoriza las ventas. Que el Gobierno dilate la discusión con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y un reloj que corre hacia el 13 de agosto, la fecha de las elecciones PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

Otro "arbolito" habitual confirma que "aunque no mucho, la mayoría de la gente común está comprando, porque necesita más y tiene miedo de todo". Y asegura que "los "grandes" no se ven, o no mucho".

Muchos mendocinos y mendocinas buscaban ayer al mejor postor para hacerse de 200 dólares "y cubrirse" con algún ahorro.

"Ayer me pedían $490 y hoy $506 y más. No sé si esperar a que baje o si seguirá subiendo. Es increíble que pase siempre lo mismo en nuestra economía", dice Gustavo, en una muestra de la incertidumbre reinante.

El panorama del jueves, que todo indica se replicará sobre el cierre de la semana, muestra otro rasgo del mercado: los grandes inversores todavía brillan por su ausencia. Y la venta de dólares para hacerse de pesos es sólo una excepción corporizada en quienes, como los comerciantes o cualquier pyme, debe afrontar vencimientos de pago.

Qué se espera

Germán es otro conocedor avezado de la dinámica del dólar blue. Relativiza el impacto del aumento de la cotización durante esta semana.

A su criterio "son más de $10, pero porcentualmente es un 2%, muy bajo para considerarlo una disparada. Lo cierto es que todos quieren comprar y casi no se vende, y como ocurrió en las semanas previas cuando estuvo planchado en 490/492 por falta de billetes y poco turismo, algo se va a hacer para que baje y mantenerlo así".

Claro que el factor inflación tiene su influencia. Como otros, cree que quienes apostaron a ganarle con colocaciones a plazo fijo con una tasa real positiva del 8% y un dólar "tranquilo" en algún momento "pese a la sensación de estar ganando, con esto se va a dar vuelta".

En general, aunque se espera que el blue siga en ascenso, la mayoría coincide en que "sería atípico" un salto grande un viernes. Sin embargo, auguran que, sostenidamente o con saltos, a medida que se acerque la fecha de los comicios la moneda norteamericana superará los $600 para moverse en la banda de hasta $700 en el mercado informal.