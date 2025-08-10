Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 10 de agosto de 2025

Con el nuevo esquema sin cepo, el dólar opera entre $1.000 y $1.400, sin tope mensual y sin recargo del 30% para personas físicas.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 10 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 10 de agosto de 2025

Freepik
Lee además
Primera semana de agosto: qué productos lideraron las subas tras el salto del dólar
Fue de un 2% promedio

Primera semana de agosto: qué productos lideraron las subas tras el salto del dólar
El presidente se expresó en las redes el día después de la cadena nacional
Descargo presidencial

Por qué para Milei la suba del dólar no genera inflación y la emisión es la principal causa

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, domingo 10 de agosto de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.305;
  • Para la venta a $1.325.
8 AGOSTO-PLACA-MONEDA-EXTRANJERA

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, domingo 10 de agosto de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.331,84 para la compra;
  • A $1.332,44 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • $1.333,87 para la compra;
  • $1.341,60 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.670,50 para la compra;
  • A $1.735,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, domingo 10 de agosto de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.505 para la compra;
  • En $1.580 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $729 para la compra;
  • A $1.368,33 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 9 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 8 de agosto de 2025

El dólar retrocedió $35 en la semana y se aleja del techo de la banda cambiaria

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 6 de agosto de 2025

Inestabilidad cambiaria: cómo afecta la suba del dólar a la economía diaria de Mendoza

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 5 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 4 de agosto de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente se expresó en las redes el día después de la cadena nacional
Descargo presidencial

Por qué para Milei la suba del dólar no genera inflación y la emisión es la principal causa

Las Más Leídas

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil
Tupungato

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Beatriz Carrique, referente del maxi básquet femenino, celebra el triunfo nacional con el equipo +65 y reivindica el rol de la mujer en el deporte.  
polideportivo

Beatriz Carrique: la mujer que convirtió al básquet en una bandera de lucha

La dirigencia radical volvió a reunirse en el espacio Arizu de Godoy Cruz
Elecciones 2025

El congreso radical ratificó los candidatos que competirán junto al mileísmo en octubre

Amelia tenía diez meses de edad cuando murió en un choque
A dos meses y medio del trágico hecho

Emotivo homenaje a la beba que murió en un accidente en Tunuyán en el día que hubiese cumplido un año

Te Puede Interesar

La ciudadanía mendocina irá a las urnas el 26 de octubre
Elecciones 2025

Los nombres para el Congreso de los ocho frentes que competirán en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El encuentro de juicio por jurado se realizará en el Polo Judicial Penal de Mendoza. 
encuentro nacional

Los funcionarios que llegan a Mendoza por la mesa federal de juicio por jurado

Por Sitio Andino Policiales
El frente Fuerza Justicialista de Mendoza vota internas en cinco departamentos este domigo
Elecciones internas

El peronismo vota en cinco departamentos: listas y todo lo que hay que saber

Por Facundo La Rosa