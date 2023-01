Dólar "cara mediana", otro billete con diferente precio

Desde el sitio especializado FinanzasArgy.com lo consideran "curiosidades del mercado informal". Y al diferenciar los 3 tipos de "cabezas", aclaran que por el dólar "cara mediana" (billete de tonalidad verde) se ofrece "un precio menor de compra que el billete "azul", pero mayor al "cara chica". Y además señalan que esta cotización diferenciada "se está dando en algunas zonas del interior del país".

Entre los conocedores afirman que los "cara chica" cotizan un 3% menos tanto para la compra como para la venta, por lo que su ganancia o spread es el mismo.

¿Por qué se toman a menos precio?

"Las causas son múltiples, pero principalmente es que cada vez son menos aceptados no solo en Argentina, sino en el mundo con excepción de Estados Unidos, ya que se trata del país emisor. Además, muchos importadores no los aceptan y en operaciones inmobiliarias tampoco, por lo que las personas que compran dólares no los quieren (ni siquiera cuando los retiran del banco) y eso hace que haya una menor demanda de estos billetes, por lo que se aceptan a menor precio", señaló un operador a I-Profesional.

En este sentido, se le consultó al experto su opinión sobre el comentario de muchos ahorristas que opinan que se trata de la típica "viveza criolla" y que todos los dólares valen lo mismo.

"Es verdad, en el circuito formal, como los bancos, todos los billetes valen lo mismo sin importar su diseño. Es decir, si un ahorrista va al banco recibirá, en promedio, $179 (valor 'real' según el gobierno) sin importar el tipo de billete. El problema es que nadie quiere vender sus dólares a ese precio, por lo que se podría decir que ellos también forman parte de la 'viveza criolla': venden sus dólares a $353, cuando supuestamente valen $179", recalca el experto.

"El problema del argentino es que quiere aplicar las reglas del mercado formal en lo que le conviene, mientras que huye de dichas reglas cuando lo desfavorece: para muchos el dólar "cara chica" vale lo mismo que los otros, pero sólo reciben los nuevos cuando van a comprar. Es decir, quiere un hibrido entre el mundo formal e informal aplicando siempre los criterios de su conveniencia y eso, lamentablemente, no existe. Cada mercado aplica sus propias reglas y, en el informal, se basa en la oferta y demanda", añade.

En cuanto a los billetes "cara mediana" y los "azules", para ciertos especialistas los dos billetes cotizan igual. Sin embargo, advierten que, de continuar la tendencia de los compradores de solo aceptar billetes "azules" a la hora de comprar, tendrán que implementar una cotización diferenciada como sucede con los "cara chica" en algunas provincias.