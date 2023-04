Dólar Agro: provoca malestar entre los exportadores locales

Las medidas dispuestas por el Ministerio de Economía de la Nación, como el dólar agro, que se moverá en un plazo máximo de 90 días, lejos de traer calma, provocan malestar entre los exportadores locales, quienes dicen que es insuficiente para abarcar los meses en que realmente se exporta en tanto que al productor, que perdió casi todo primero por sequía y luego por helada, no le llegará nada del acuerdo. Jorge Rubio, empresario bodeguero de General Alvear, detalló los datos relevantes sobre esta medida: "Sólo sera por 90 días y en ese plazo corresponde solamente a las exportaciones que van a salir, que a mí me van a reintegrar con un dólar de $300, las exportaciones que haga a partir de esta semana, me tengo que inscribir, tener una cuenta en el banco distinta para que ingresen esos dólares y no será la exportación ya enviada y todavía no cobramos ni las que salieron hace 15 días atrás, por ejemplo".