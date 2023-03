Una ciudad cambia su nombre por Taylor Swift

Debuta como directora y guionista cinematográfica

Hace dos meses, Swift confirmó que debutará como directora de la mano del estudio Searchlight Pictures, el mismo que está detrás de las oscarizadas 'Nomadland' (2021) y 'The Shape of Water'(2018).

"Taylor es una artista y una narradora única en su generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo", dijo el estudio en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter.

Los detalles sobre la trama y el potencial reparto todavía no se han facilitado.

En los pasados festivales de Tribeca y de Toronto, la artista estrenó su cortometraje 'All Too Well: The Short Film', protagonizado por Sadie Sink y basado en su canción homónima.

Ya en su presentación en Toronto,la intérprete no descartó dar el salto con su propia ópera prima: "Si fuera lo correcto, sería un privilegio y un honor", dijo a la audiencia la cantante.