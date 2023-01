Temporada Vendimia: "Noches al Máximo".

Vacaciones 2023: conocé la programación

Sábado 21/01 20.30h Yuls + DJ Yaninne

Yuls

Yuls juega con lo electrónico y con matices de rock pos 80. La banda nació a fines de 2014 en Mendoza, pero en diciembre de 2017 estableció su formación estable. La integran Gaspar Yuls en voz y sintetizadores, Mauro Kruger en guitarra, Joel Marino en guitarra y coros, Franco Capomaggi en bajo y coros, Eduardo Cardozo en batería y pads y Sofía Mateo en teclado y sintetizadores.

Sábado 28/01 20.30 Sam + DJ Aqua

Sam es una banda de indie-rock psicodélico de Mendoza, Argentina. La formación tiene influencias desde el rock progresivo, al metal, hip hop o al punk, pero también se declaran fan de todo, desde Shakira, a Daft Punk y Damas Gratis.

En 2015 publicaron su primer Single, El hombre de barro, editado a través del sello discográfico autogestivo Bandas Chipica. En 2017 publicaron su primer LP, El culto del Sol. Durante la pandemia de COVID, los Sam trabajaron junto con el Merendero 31 de Mayo y el colectivo Acción Consciente en el desarrollo de una red de bandas solidarias que realizaban colectas en sus presentaciones. La propuesta incluyó también talleres de música para niñas y niños y una huerta en barrios populares.

En 2021 publicaron una sesión en vivo, El Rito, y en 2022 crearon un nuevo sello discográfico: TPK Records, desde el cuál lanzarán su segundo álbum, Las cosas verdaderas, en 2023.

DJ Aqua

Aqua es una artista con una identidad musical que fluye por distintos géneros, mutando acorde a las particularidades del contexto en el que se despliega. El movimiento es su equilibrio. Podemos verla fluir dentro de ritmos clásicos, como también dentro de la electrónica, donde elige lo orgánico, lo progresivo y lo melódico. Aqua te invita a conectar con sensaciones y a vibrar con el sentir.

Sábado 4/02 20.30 Nadia Magalí + DJ Reptilianx

Nadia Magalí

Nadia Magali presentará su proyecto musical acompañada de otros músicos. Con canciones nuevas, covers y de su álbum personal.

DJ Reptilianx

DJ Reptilianx aparece en la escena del under mendocino en 2016, visibilizándose como DJ no binario. Mezcla géneros y subgéneros de la cumbia, el reggaeton, el rap y el pop en fiestas autogestionadas y en distintos lugares bailables de la ciudad. Su set apunta a resaltar producciones latinas, tanto del mainstream como también del under, posibilitando conocer a artistas emergentes y autogestivos.

Sábado 18/02 20.30 Candy Viosch + DJ Reptilianx

Con su radiante presencia, Candy Viosch ofrece un espectáculo en el más amplio sentido de la palabra, esta vez con banda en vivo. Sus más recientes lanzamientos y temas inéditos son parte de su repertorio, donde se podrá apreciar su búsqueda y visión artística basada en la fusión de los más diversos estilos. En sus letras y performances siempre está presente la convivencia de oposiciones, los momentos más felices también fueron los más tristes, las alegrías más intensas costaron las decepciones más profundas, y en esa vulnerabilidad, Candi despliega todo su talento para viajar entre baladas y pop y bailar al ritmo de beat urbano y electrónico.