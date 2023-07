Sergey Chashkin llega desde Rusia para mostrar su jazz

-Contame un poco sobre tu carrera.

-Me gradué del colegio de jazz y música contemporánea Rimon en Israel y Berlkee School of music en Boston. Ahora soy residente del club de jazz profesional “Ever jazz”, director del trío Sergey Chashkin y artista del quinteto de jazz del teatro de música y comedia. Colaboro con los mejores músicos de jazz de Rusia. Soy profesor de guitarra de jazz del Colegio Tchaikosvky de Ekaterimburgo, Rusia.

-Hablar de jazz es hablar de EE.UU. Pero… ¿cómo es el jazz en Rusia? ¿Hay un movimiento jazzero?

-Si hablo de la ciudad Ekaterimburgo, hay un club de jazz profesional -”Ever jazz”- en el que diariamente se realizan dos conciertos. También están apareciendo muchos jóvenes músicos talentosos que estudian jazz y escriben sus composiciones propias. Creo que el jazz se está volviendo cada vez más popular allá.

-¿Cuáles son tus referentes musicales?

Wes Montgomery, Joe Pass, George Van Eps, John Coltrane, Sonny Rollins, Charlie Parker, Bud Powell, Bill Evans y otros.

-¿Qué significa llegar a la Argentina a hacer música? ¿Tenés relación con la música argentina?

-No estoy suficientemente familiarizado con la música argentina pero me gusta mucho el compositor Ástor Piazzolla; considero que su estilo se puede reconocer inmediatamente por ser tan auténtico y su estilo tiene conexión con el jazz. Recientemente he tenido el honor de escuchar folclore argentino, que lamentablemente en Rusia muy poca gente lo conoce, por ejemplo varias canciones de Mercedes Sosa, y me gusta su arte y me gustaría conocer más sobre esta música.

-¿Cuántas horas debe trabajar un guitarrista para llegar a un nivel como el tuyo?

-Mínimo 5 horas por día durante 5 años.

-¿Qué vas a mostrar en tu concierto en San Juan?

-Voy a tocar varios arreglos de estándares de jazz, algunas composiciones propias, y composiciones del gran pianista sanjuanino Tito Oliva.