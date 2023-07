Roger Waters anunció "The Dark Side of the Moon Redux"

Roger Waters anunció la lanzamiento oficial de "The Dark Side of the Moon Redux".

El músico inglés, Roger Waters , anunció que la salida de "The Dark Side of the Moon Redux" , su versión solista del emblemático disco de Pink Floyd que cumple medio siglo, será el próximo 6 de octubre.

El primer sencillo del álbum, una reversión de la aclamada "Money" ya se encuentra disponible en audio y video en plataformas digitales. Allí, Waters reemplaza la voz y la guitarra de su ex compañero, David Gilmour , con un "susurro hablado".

Allí, Waters considera que el 50 aniversario del álbum es una oportunidad para "reimaginar" y "celebrar" la supervivencia del disco haciendo una versión diferente: "No para reemplazarlo sino para recordarlo y como complemento" .

"Me encanta la grabación original, por cierto, y me encanta lo que hizo Nicky (Mason) y lo que hizo Rick (Wright) y lo que hizo Dave en la grabación original", continuó. Y agregó que "la nueva grabación es más reflexiva y reinterpretación" del disco original.

Roger concluyó: "Cuando mencioné por primera vez la idea de regrabar The Dark Side of the Moon, todos pensaron que estaba loco (...). Estoy inmensamente orgulloso de lo que hemos creado, un trabajo que puede estar orgullosamente junto al original, tomados de la mano a lo largo de medio siglo de tiempo".

Sobre el disco, anticipó que seguirá la secuencia original de las 10 canciones, en tanto el LP doble tendrá una pista adicional en el lado 4, "una composición original adicional de 13 minutos inspirada en la regrabación como pista final".

El LP estuvo producido por el exbajista de Pink Floyd junto a Gus Seyffert y a estos los acompañó un ensamble de músicos compuesto por Joey Waronker, Jonathan Wilson, Johnny Shepherd y Jon Carin. Los otros miembros de Pink Floyd, David Gilmour y Nick Mason, no tuvieron ningún tipo de participación en este material.

A continuación podés escuchar la versión de "Money" proveniente de The Dark Side of the Moon Redux, el próximo disco de Roger Waters: