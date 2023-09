Noche de jazz en el Teatro Independencia

En formato big band, la Orquesta Pianoforte tendrá un repertorio que pasará por grandes clásicos del jazz. También entre otros se ofrecerá, la famosa “Rhapsody in Blue” de George Gershwin, concierto para piano que fue escrito originalmente para esta configuración orquestal, ejecutada por el distinguido pianista mendocino Leonardo Pittella. En esta oportunidad la dirección estará a cargo de la destacada, Alicia Pouzo como invitada. El programa será: “In the mood” (Glenn Miller), “American Patrol” (Glenn Miller), “Moonlight Serenade” (Glenn Miller), “Vals San José” (Lionel Velasco), “La Cantina” (John Williams), “Beatles Hits” (The Beatles) y “Rhapsody in blue” (George Gershwin).