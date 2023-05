Martín "Tino" Neglia, una vida marcada por la actuación

“Soy Martín Bernardo Neglia Fernández Conte Rabanal . Nací el 2 de diciembre de 1944, hijo de Cayetano (que se hacía decir Esteban porque Cayetano no le gustaba) Neglia, y Manuela Emérita Fernández Sayago (que no se lo cambiaba porque era orgullosa de todos sus nombres).

Mi mamá era maestra y además había estudiado violín, influenciada por su papá Bernardo, que venía de España. Era sacerdote y daba misa y un buen día en el altar -según contaba- sintió que no que no iba a ser un buen sacerdote. Sin avisar nada se subió a un barco, se vino y cayó en Buenos Aires. Hombreó bolsas hasta que lo descubrieron y lo pusieron en la parte de administración de una empresa. Allí se casó con una maestra rural de Santiago del Estero, que era oriunda de los pueblos originarios. Se vienen a vivir a Tupungato y después a Las Heras. Y de ese amor nació mi mamá.

Soy el mayor de cuatro hermanos: me siguen Luis Roberto, comerciante; Cristina, fonoaudióloga; y Silvia Mónica que es maestra especializada y actualmente está muy vinculada lo que es el arte.

La escuela primaria la empecé en San Buenaventura pero desde el cuarto grado en adelante lo hice en la escuela Juan Gregorio de Las Heras, porque ahí trabajaba mi mamá y fue una manera de ordenar el hogar.

La secundaria la hice en el Colegio Universitario Central. Soy de la última camada que éramos maestros siendo del CUC. Soy de los últimos Maestros Normal Nacional. Después, fui a la Universidad Nacional de Cuyo, donde estudié Filosofía y Letras pero como ya trabajaba en el Banco de Mendoza, veía mucho más salida laboral por ese lado y se abrió la carrera de Relaciones Públicas, con excelentes profesores. Soy Licenciado en Relaciones Públicas.

En el teatro empiezo en la escuela Juan Gregorio de Las Heras porque era el hijo de la maestra y siempre estaba dispuesto a salir en los actos. En la secundaria seguí con el teatro en el elenco del Colegio Universitario Central. Aquí encontré a mis primeros orientadores: Jorge Hidalgo y Nelda Ríos. Después vinieron varios más.

A los 17 gané el primer concurso que hizo Canal 7 buscando un actor y el Colegio me becó para estudiar en la Escuela Superior de Teatro de la UNCuyo. En la Facultad de Filosofía y Letras también integré el elenco y participé del grupo que fundó en la década del ´60 el teatro que hasta la fecha funciona en el Instituto de Cultura Hispánica.

Cofundé la Comedia Provincial de teatro y tuve dos protagónicos (uno de ellos fue Juan Moreira).

Jugué mucho al fútbol. Llegué a ser arquero de la primera división de Andes Talleres. A la par jugaba al básquet en Club Mendoza de Regatas. Después, tuve una seria lesión en una mano que me hizo dejar todo.

Tengo cuatro hijos: de mi primer matrimonio soy papá de Gabriela que es trabajadora social, militante, divina; Paula es arquitecta y brillante; y Martín, que ha estudiado artes visuales y es una maravilla.

En mi segundo matrimonio, con la arquitecta Cecilia Alcaraz, tenemos a Agustín que es un personaje de los medios de comunicación.

Mi pareja actual es Teresa Salamunovich, que es con la que más tiempo he estado. Es mi compañera de toda la vida con la que hace unos meses hemos decidido hacer la unión convivencial.

Mi trabajo principal siempre fue en el Banco de Mendoza porque de maestro lo hice poco. Estuve 30 años en el banco, llegué a ser gerente de la Fundación del Banco de Mendoza y también estuve como encargado de relaciones públicas y prensa. Fui uno de los que impulsó la compra de los terrenos donde hoy está el Club Banco en Chacras de Coria. Y mientras tanto era el director del Teatro Julio Quintanilla, de la Ciudad de Mendoza (ahí no cobraba sueldo, lo hacía por amor al arte).

Un día, fui a pedir plata para hacer unos cambios en la fundación y me dijeron que no. Me enojé muchísimo y me fui. No volví nunca más a mi oficina ni al banco.

Fue Cristóbal Arnold quien me impulsó a hacer teatro seriamente. Tenía mucho trato con él por el banco y siempre me preguntaba cuando me iban a dar el retiro voluntario para que me dedicara de lleno al teatro. Un día me lo crucé y le dije que no estaba más en el banco y me dijo que hiciéramos “Sacco y Vanzetti”.

Con la plata que me dieron por irme del banco me fui a Buenos Aires, alquilé un departamento y me puse a buscar para hacer teatro. En ese entonces tenía dos muy buenas amigas con muchos contactos: Virginia Lago y María Rosa Gallo. Ellas siempre me insistían en que me fuese a probar en Buenos Aires y me vincularon con productoras de televisión.

En teatro fui discípulo de Galina Tolmacheva, fundadora de la Escuela Superior de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo. Fui cofundador de la Asociación Argentina de Actores de la provincia; de la Comedia Provincial de Teatro de Mendoza y de diversos grupos independientes. A lo largo de mi carrera me especialicé como director teatral con Carlos Gandolfo; actué en el Teatro Cervantes y como actor, nada más y nada menos que con Jaime Kogan.

Trabajé en “Historia Clínica” (Telefé), “Infieles” (Chilevisión), “Zíngara” (Telefe) con Andrea del Boca y María Rosa Gallo (su amiga); “Por siempre Mujercitas” (Canal 9 Libertad); “Ricos y Famosos” (Canal 9 Libertad) con Natalia Oreiro.

En teatro hice “Las Manos de Eurídice”, “El loco de La silla”; “El último padre”; “Cuasimodo El campanero de la catedral” (en el Teatro Nacional Cervantes); “El canto del cisne” (premio revelación Estrella de Mar 97 en Mar del Plata); “Sacco y Vanzetti”; y José (José de San Martín) entre tantas obras.

En cine participé de “Patagonia de los sueños” del director Jorge López Sotomayor (Chile); “Cleopatra” con Norma Aleandro, Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro; “La herencia del tío Pepe”, con Rodolfo Ranni; “El elegido de la muerte” dirigida por Marcelo Duval; y “Raíces” y “De los Apeninos a los Andes” coproducciones ítaloargentinas.

En el año 2020 se estrenó la serie “El presidente”. La misma está alojada en Amazon Prime Video, la plataforma de películas de la compañía estadounidense Amazon. “El presidente” está basada en el FIFA Gate, el escándalo de corrupción global que sacudió al mundo del fútbol.

La serie fue producida y dirigida por el argentino Armando Bo, en coproducción con la empresa francesa Gaumont y la chilena Fábula, con Juan y Pablo de Dios Larraín; y la compañía con sede en Argentina, Kapow. En la misma, se reconstruyen los hechos ocurridos en el 2015 a través del personaje chileno Sergio Jadue, interpretado por Andrés Parra (conocido por su personaje de Pablo Escobar en El Patrón del Mal). Allí aparezco como el cura que oficia la misa por la muerte de Julio Grondona.

También hice “Rutas Sanmartinianas” por Canales 7 y 9 de Mendoza donde encarno a José de San Martín.

1929216_1115252922584_3829760_n.jpg

Dirigí cinco Fiestas de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza. Presenté innumerables libros de poetas mendocinos. Actué conjuntamente con diversos grupos como Markama, Coro de Regatas, Coral de las Arenas (dirigidos por Damián Sánchez), Los de Jachal con el Cosme Yáñez, Ecos del Ande, Orquesta Sinfónica Provincial, Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, Grupo Vocal Cóndor, Ballet Folclórico Nacional dirigido por "El Chúcaro" y Norma Viola. Y también me di el gusto de estar en el mismo escenario con Daniel Riolobos, Pocho Sosa, Jorge Sosa, Gabriel Mendoza, Daniel Martín, Daniel Talquenca, Antonio Tormo, Gerardo y Leonor Poblet, Hermanos Pellegrino, Plana-Martí, Schiappa-Monges, Tito Francia-Polaco Krisak, Beatriz Fornabaio, Mario Matar, Eduardo Ordoñez y cientos de artistas más.

Un día, Ricardo Tello (gran amigo, artista inmenso y talentoso) me instó a escribir sobre qué dirías San Martín si estuviera hoy. Por para mí fue una obra más. Pero el tiempo me fue demostrando lo contrario: me acerco al San Martín hombre. Desde ese entonces no he parado de hacer la obra o de representar donde me piden al general San Martín”.

"Hay hombres y mujeres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles" (Bertolt Brecht).